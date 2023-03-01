https://ria.ru/20230301/nechaev-1855007279.html

Алексей Нечаев: "Новые люди" примут участие в выборах президента

Алексей Нечаев: "Новые люди" примут участие в выборах президента - РИА Новости, 01.03.2023

Алексей Нечаев: "Новые люди" примут участие в выборах президента

"Новые люди" – партия, впервые ставшая парламентской в 2021 году, – 1 марта отметит трехлетний юбилей со дня официального образования. В этом году партия... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:30

2023-03-01T10:30

2023-03-01T10:32

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"Новые люди" – партия, впервые ставшая парламентской в 2021 году, – 1 марта отметит трехлетний юбилей со дня официального образования. В этом году партия планирует принять участие в выборах всех уровней, не откажется выдвигать кандидата и на выборы президента в 2024, намерена принять решения по нему в конце года на съезде. Лидер партии Алексей Нечаев рассказал в интервью РИА Новости о планах "Новых людей" на ближайшие выборы, намерении удвоить представительство в Госдуме следующего созыва, о том, каких сторонников партия собирается привлечь, и есть ли среди них экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, как продвигается работа с открытием отделений в новых регионах и об инициативах по регулированию рынка криптовалют и новых технологий.– Этот год, как мы понимаем, станет первым годом больших выборов для "Новых людей", который будет плавно перетекать и в президентскую кампанию. Второй год партия является парламентской. Можете рассказать об итогах и достижениях партии к этому моменту?– Мы работаем по всей стране. У нас уже открыто 73 отделения. В прошлом году партия "Новые люди" участвовала в выборах в 54 регионах страны, на всех уровнях – от муниципального до губернаторского. Партия провела 273 кампании по выборам в органы местного самоуправления. Ставка была на молодежь, и это подтверждает статистика: средний возраст кандидата – 29 лет. Младшему – 18, старшему – 74. При этом 42% кандидатов — женщины. В результате у нас почти 200 муниципальных и региональных депутатов.В Госдуме мы активно продвигаем свою повестку. Правительство взяло на вооружение больше 30 предложений нашей программы НЭП 2.0 еще в апреле. В течение года мы успешно продвигали идею специальной экономической операции и защищали свободу людей дела. Мы внесли 115 законопроектов в Государственную Думу (как авторы и соавторы), 29 законов с участием "Новых людей" уже были опубликованы и вступили в силу. Например, среди реализованных правительством предложений "Новых людей", – предложение отменить или снизить ввозные пошлины, упростить процедуры сертификации товаров, импортируемых из дружественных стран, для ввоза производственного оборудования.– Сколько людей уже среди сторонников партии, удастся ли вам получить больше мест в следующей Госдуме, насколько рассчитываете укрепить позиции?– На выборах в Госдуму за "Новых людей" проголосовало три миллтона человек. В Думе сейчас 15 наших депутатов. Но видим, что 15 – это мало, чтобы отстаивать интересы наших избирателей. Нужно войти во все комитеты. Так что на думских выборах-2026 придется удвоить результат.Мы с самого начала объявили курс на развитие свободного рынка, поддержку смелых идей, независимость в экономике и технологиях. И продолжаем поддерживать этот курс сегодня, потому что у страны нет другого выбора, если мы хотим быть самостоятельными и сильными. Будем идти на выборы как партия, которая закрепила за собой повестку развития.– Готовы ли "Новые люди" к большой выборной гонке? На какой результат вы рассчитываете, и как идет подготовка к выборам 2023 и 2024 годов?– Мы идем во все уровни власти и планируем избраться в каждую из дум. Это самое большое число кампаний за три года существования партии. Нам предстоят выборы в 18 Законодательных собраний. Среди них – выборы во всех четырех новых регионах. Сейчас они встают на ноги, и им нужна максимальная поддержка. Также идем в 11 городских дум в административных центрах. Но самая масштабная задача – это больше 200 муниципальных кампаний. Программа-минимум – избрать в каждой из этих кампаний по депутату. Поэтому везде будем стремиться получить максимум мандатов.Наши кандидаты – это патриоты своей малой родины, которые создают у себя истории успеха, придумывают новые продукты, создают рабочие места. У них достаточно опыта, чтобы создать условия, когда таких успешных историй станет больше. Рассчитываем победить в максимальном количестве регионов. Будем расширять наблюдение и выступать за однодневное голосование. Это поможет добиться наиболее прозрачных результатов.– Планируете ли вы сами принять участие в президентской гонке или пока сосредоточитесь на обязанностях главы партии?– Новые люди обязательно примут участие в выборах-2024. Но мы – не партия одного человека. Итоговое решение будем принимать на съезде партии ближе к концу года. Сейчас фокусируемся на региональных выборах. Наша миссия – дать людям вести нормальную мирную жизнь. Мы выдвинем кандидата, который наиболее эффективно сможет представлять этот запрос.– Также было анонсировано, что партия представит на конференции новых сторонников. Кто эти люди? Есть ли среди них Алексей Кудрин, отправляли ли вы ему приглашение о вступлении в "Новые люди"?– Мы представим новых сторонников из Запорожья, Луганска, Донецка. Там мы открываем сейчас новые отделения. Алексей Леонидович (Кудрин – ред.) сейчас в руководстве "Яндекса". Его участие в публичной политике ограничивает корпоративная этика. По взглядам он очень нам близок. Всему свое время.– Как идет партийная работа на новых территориях, в какие сроки откроются отделения партии и какие у "Новых людей" планы в этих регионах, в том числе в контексте выборов?– В ДНР отделение открыто еще в прошлом году. Сейчас регистрируем его в Минюсте. Уже весной откроем отделения в ЛНР и Запорожье. В Херсоне также ведем работу по открытию отделения. Там достаточно людей, которым близка наша повестка и с которыми мы уже работаем. Будем участвовать в выборах во всех новых регионах. Наши потенциальные кандидаты – это местные активисты. Именно люди из самих регионов знают, что там в первую очередь нужно.– Новые люди первыми внесли в думу проект о регулировании криптовалюты, NFT-токенов, недавно речь шла о нейросетях. Будете ли вы готовить что-то подобное для развитиякрипторынкав РФ, а также урегулирования сферы нейросетей, которые получают существенное развития в других странах?– Медлить с внедрением и "легализацией" нейросетей и искусственного интеллекта нельзя. Приведу в качестве примера IT-сектор: от 500 тысяч до одного миллиона – именно столько айтишников не хватает России. О проблеме заговорили совсем недавно и даже начали срочно принимать меры. Это очень хорошо. Только с аналогичным кадровым голодом могут столкнуться и другие отрасли. Через несколько лет нейросети могут вытеснить до 30% современных специальностей, но мы продолжаем тратить миллиарды наобучение россиян профессиям, которые совсем скоро утратят актуальность. Нужно менять подход. Первый шаг – интеграция искусственного интеллекта в рынок труда и структуру экономики. Мы предлагаем Минтруду, Минобрнауки и Минпросвещения вместе обсудить, чему нужно учить людей в условиях постоянной смены технологий. Мы также прорабатываем этот вопрос на базе профильного комитета Госдумы.По криптовалютам рынок и правительство ждут концептуального согласования с позицией Центробанка о возможности транзакции на территории РФ. Когда этот технический вопрос прояснится, мы готовы заняться поправками к действующему закону о регулировании криптовалюты, который внесен в Государственную думу, о майнинге, об NFT и так далее. Но сначала должен появиться фундамент, на котором будет строиться все законодательство. Наша партия уже добилась, чтобы власти отреагировали на этот запрос и стали рассматривать криптовалюту и майнинг не только с точки зрения рисков.Легализация майнинга и криптовалюты – прямой путь к технологическому суверенитету России. В дружественном нам Иране благодаря криптофундаментуправительство зарабатывает огромные деньги! От добычи власти получают около миллиарда долларов ежегодно. А еще биткоин стал важной частью национальной экономики Ирана, банкам разрешено расплачиваться "битками" за импорт, на долю страны приходится 4,5% всей добычи биткоинов в мире, что позволяет обходить санкции и закупать импортные товары.– "Новые люди" всегда заявляли, что электорат партии – этомолодые люди, предприниматели, такие же и ваши инициативы. Будет ли партия менять свое направление, позиционирование или концепцию?– Наши люди уже давно сформулировали, чего они хотят. Мы называем это "Русской мечтой". Главные ценности, которые продвигает партия, – свобода и интерес, равенство и достаток всех людей. У людей есть свое мнение, есть энергия, которая свернет горы, если ее не ограничивать идиотскими запретами. Люди хотят, чтобы власть уважала их, считалась с ними. И все хотят благополучную жизнь для своей семьи, детей и внуков.Этого хотят явно не только молодые предприниматели. Наша повестка гораздо шире. Жить в достатке хотят все жители нашей страны. Самый прямой путь для этого – дать людям свободу заниматься своим делом. Наш электорат – это все, кто устал от левого популизма. От заведомо непроходных инициатив по обнулению тарифов ЖКХ и откату пенсионной реформы. Наша аудитория – все деятельные реалисты.

https://ria.ru/20230215/putin-1852271479.html

https://ria.ru/20221207/kudrin-1836974449.html

https://ria.ru/20221109/spetsoperatsiya-1830210045.html

https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, запорожье, алексей кудрин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, политика, партия "новые люди", интервью