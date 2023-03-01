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В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 01.03.2023
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат
Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:23
2023-03-01T09:23
2023-03-01T09:23
происшествия
кировск
ленинградская область
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гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. "На остановке общественного транспорта в Кировске правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью - та разбилась, но возгорания не произошло", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что во вторник около 22.00 в военкомате на Набережной улице в Кировске охранник нажал кнопку тревожной сигнализации - неизвестный бросил в здание какой-то предмет, после чего скрылся. На место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Школьника задержали по приметам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировск, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф
Происшествия, Кировск, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат
Под Петербургом задержали подростка, кинувшего бутылку с зажигательной смесью в военкомат