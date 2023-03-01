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В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 01.03.2023
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09:23 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 01.03.2023
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат
Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:23
2023-03-01T09:23
происшествия
кировск
ленинградская область
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. "На остановке общественного транспорта в Кировске правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью - та разбилась, но возгорания не произошло", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что во вторник около 22.00 в военкомате на Набережной улице в Кировске охранник нажал кнопку тревожной сигнализации - неизвестный бросил в здание какой-то предмет, после чего скрылся. На место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Школьника задержали по приметам.
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кировск
ленинградская область
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происшествия, кировск, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф
Происшествия, Кировск, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат

Под Петербургом задержали подростка, кинувшего бутылку с зажигательной смесью в военкомат

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
"На остановке общественного транспорта в Кировске правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью - та разбилась, но возгорания не произошло", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что во вторник около 22.00 в военкомате на Набережной улице в Кировске охранник нажал кнопку тревожной сигнализации - неизвестный бросил в здание какой-то предмет, после чего скрылся. На место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Школьника задержали по приметам.
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт
03:54
 
ПроисшествияКировскЛенинградская областьСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГИБДД МВД РФ
 
 
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