https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html

В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат

В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 01.03.2023

В Ленинградской области задержали подростка, пытавшегося поджечь военкомат

Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:23

2023-03-01T09:23

2023-03-01T09:23

происшествия

кировск

ленинградская область

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Задержан 16-летний подросток, который кинул бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата в Кировске, сообщили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. "На остановке общественного транспорта в Кировске правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью - та разбилась, но возгорания не произошло", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что во вторник около 22.00 в военкомате на Набережной улице в Кировске охранник нажал кнопку тревожной сигнализации - неизвестный бросил в здание какой-то предмет, после чего скрылся. На место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Школьника задержали по приметам.

https://ria.ru/20230301/ukraina-1855002862.html

кировск

ленинградская область

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

происшествия, кировск, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гибдд мвд рф