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Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России

Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России - РИА Новости, 01.03.2023

Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен указал в Twitter на отрезвляющую правду о мощи российской армии. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:44

2023-03-01T12:44

2023-03-01T20:32

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен указал в Twitter на отрезвляющую правду о мощи российской армии.По словам Дрейвена, многие годы пропаганды убедили американцев в том, что они непобедимы.Он также надеется, что таким образом правда сможет открыть гражданам США глаза и спасти их.Ранее Дрейвен призывал украинских военнослужащих переходить на сторону Москвы, помимо этого, он заявлял, что у США нет морального права называть Россию злом.

https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html

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в мире, россия, афганистан, ирак, twitter, украина