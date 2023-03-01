Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России
Американский ветеран Дрейвен: Россия оказалась для США совершенно не тем, что они ожидали
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен указал в Twitter на отрезвляющую правду о мощи российской армии.
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"Америка осознает, что противостояние России — это не то же самое сафари, коими были Афганистан и Ирак. О, мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война — это когда вы сражаетесь с равной по силе, единой, обученной, финансируемой и гордой армией", — написал он.
По словам Дрейвена, многие годы пропаганды убедили американцев в том, что они непобедимы.
Он также надеется, что таким образом правда сможет открыть гражданам США глаза и спасти их.
Ранее Дрейвен призывал украинских военнослужащих переходить на сторону Москвы, помимо этого, он заявлял, что у США нет морального права называть Россию злом.