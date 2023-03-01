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Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России - РИА Новости, 01.03.2023
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12:44 01.03.2023 (обновлено: 20:32 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/veteran-1855081289.html
Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России
Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России - РИА Новости, 01.03.2023
Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России
Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен указал в Twitter на отрезвляющую правду о мощи российской армии. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:44
2023-03-01T20:32
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен указал в Twitter на отрезвляющую правду о мощи российской армии.По словам Дрейвена, многие годы пропаганды убедили американцев в том, что они непобедимы.Он также надеется, что таким образом правда сможет открыть гражданам США глаза и спасти их.Ранее Дрейвен призывал украинских военнослужащих переходить на сторону Москвы, помимо этого, он заявлял, что у США нет морального права называть Россию злом.
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в мире, россия, афганистан, ирак, twitter, украина
В мире, Россия, Афганистан, Ирак, Twitter, Украина
Американский ветеран указал США на отрезвляющую правду о России

Американский ветеран Дрейвен: Россия оказалась для США совершенно не тем, что они ожидали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен указал в Twitter на отрезвляющую правду о мощи российской армии.
«

"Америка осознает, что противостояние России — это не то же самое сафари, коими были Афганистан и Ирак. О, мои наивные американцы, неужели вы думали, что Ирак и Афганистан были настоящей войной? Война — это когда вы сражаетесь с равной по силе, единой, обученной, финансируемой и гордой армией", — написал он.

По словам Дрейвена, многие годы пропаганды убедили американцев в том, что они непобедимы.
Он также надеется, что таким образом правда сможет открыть гражданам США глаза и спасти их.
Ранее Дрейвен призывал украинских военнослужащих переходить на сторону Москвы, помимо этого, он заявлял, что у США нет морального права называть Россию злом.
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