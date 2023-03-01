https://ria.ru/20230301/ukraina-1855010298.html

ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР

ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023

ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР

Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:34

2023-03-01T07:34

2023-03-01T07:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

киев

андрей марочко

артемовск

в мире

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности. "В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Марочко. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html

луганская народная республика

киев

артемовск

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луганская народная республика, киев, андрей марочко, артемовск, в мире