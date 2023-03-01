Рейтинг@Mail.ru
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 01.03.2023 (обновлено: 07:35 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855010298.html
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР
Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:34
2023-03-01T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
андрей марочко
артемовск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854371263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf3190362125c57c19b60347bd8edfd.jpg
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности. "В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Марочко. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html
луганская народная республика
киев
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854371263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8be889685fbcf188b701770014fd1aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, киев, андрей марочко, артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Артемовск, В мире
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР в отставке Марочко: ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские солдаты на БМП
Украинские солдаты на БМП - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские солдаты на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности.
"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Марочко.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Американский наемник назвал подразделения ВСУ, пытающие военнопленных
Вчера, 18:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиевАндрей МарочкоАртемовскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала