https://ria.ru/20230301/ukraina-1855010298.html
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР - РИА Новости, 01.03.2023
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР
Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:34
2023-03-01T07:34
2023-03-01T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
андрей марочко
артемовск
в мире
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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, привлекают подростков к боевым действиям, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее на освобожденной территории Луганской Народной Республики обнаружили базу, на которой украинские военные и иностранные инструкторы в рамках украинской "военно-патриотической игры" обучали детей азам диверсионной деятельности. "В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий. Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Марочко. Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, киев, андрей марочко, артемовск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко, Артемовск, В мире
ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач, заявили в ЛНР
Офицер ЛНР в отставке Марочко: ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач