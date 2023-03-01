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Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт - РИА Новости, 01.03.2023
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03:54 01.03.2023 (обновлено: 08:51 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855002862.html
Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт
Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт - РИА Новости, 01.03.2023
Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт
Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:54
2023-03-01T08:51
в мире
украина
сумская область
черкасская область
андрей марочко
алексей резников
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По его словам, такими действиями киевские власти хотят донести до работников военкоматов, что если "не хочешь умирать сам – тогда найди, кто умрет за тебя".Как отметил источник, украинские власти добились желаемого эффекта. "(Сотрудники военкоматов. — Прим. ред.) как с цепи сорвались, отставили все сантименты, не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях", — рассказал он.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 23 февраля опубликовал в своем Telegram-канале приказ министра обороны Украины Алексея Резникова отправить на передовую сотрудников военных комиссариатов четырех областей, а на освободившиеся должности назначить военных, ранее получивших ранения или увечья, прошедших реабилитацию и имеющих группу пригодности "Г".Действие военного положения и всеобщей мобилизации в постсоветской республики продлили с 19 февраля еще на 90 дней. Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html
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в мире, украина, сумская область, черкасская область, андрей марочко, алексей резников
В мире, Украина, Сумская область, Черкасская область, Андрей Марочко, Алексей Резников
Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт

Сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт за невыполнение плана мобилизации

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Сам факт отправки на передовую сотрудников военкоматов — это назидание последователям и военкомам других областей, на их примере руководство Украины показало всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов", — указал собеседник агентства.

По его словам, такими действиями киевские власти хотят донести до работников военкоматов, что если "не хочешь умирать сам – тогда найди, кто умрет за тебя".
Как отметил источник, украинские власти добились желаемого эффекта.
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В Киеве не исключили, что мобилизуют еще больше людей
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"(Сотрудники военкоматов. — Прим. ред.) как с цепи сорвались, отставили все сантименты, не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях", — рассказал он.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 23 февраля опубликовал в своем Telegram-канале приказ министра обороны Украины Алексея Резникова отправить на передовую сотрудников военных комиссариатов четырех областей, а на освободившиеся должности назначить военных, ранее получивших ранения или увечья, прошедших реабилитацию и имеющих группу пригодности "Г".
Действие военного положения и всеобщей мобилизации в постсоветской республики продлили с 19 февраля еще на 90 дней. Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.
На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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В миреУкраинаСумская областьЧеркасская областьАндрей МарочкоАлексей Резников
 
 
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