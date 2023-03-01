https://ria.ru/20230301/ukraina-1855002862.html

Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт

Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт - РИА Новости, 01.03.2023

Источник: сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт

Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:54

2023-03-01T03:54

2023-03-01T08:51

в мире

украина

сумская область

черкасская область

андрей марочко

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854848381_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_2b88b3bc0f1bcbd02ff053098c3a8e68.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военных комиссариатов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По его словам, такими действиями киевские власти хотят донести до работников военкоматов, что если "не хочешь умирать сам – тогда найди, кто умрет за тебя".Как отметил источник, украинские власти добились желаемого эффекта. "(Сотрудники военкоматов. — Прим. ред.) как с цепи сорвались, отставили все сантименты, не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях", — рассказал он.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 23 февраля опубликовал в своем Telegram-канале приказ министра обороны Украины Алексея Резникова отправить на передовую сотрудников военных комиссариатов четырех областей, а на освободившиеся должности назначить военных, ранее получивших ранения или увечья, прошедших реабилитацию и имеющих группу пригодности "Г".Действие военного положения и всеобщей мобилизации в постсоветской республики продлили с 19 февраля еще на 90 дней. Как сообщали местные СМИ, силовики и военные практикуют облавы на призывников, в том числе с использованием машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздачей повесток сотрудниками коммунальных служб.На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html

https://ria.ru/20230223/voenkomaty-1854049299.html

украина

сумская область

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, черкасская область, андрей марочко, алексей резников