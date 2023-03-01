https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855157498.html

В Красноярске фирму и семь рожениц обвинили в торговле детьми

В Красноярске фирму и семь рожениц обвинили в торговле детьми - РИА Новости, 01.03.2023

В Красноярске фирму и семь рожениц обвинили в торговле детьми

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудников ООО "Дидилия" и семи женщин по делу о торговле детьми, которое будет... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:30

2023-03-01T16:30

2023-03-01T16:30

происшествия

россия

красноярский край

красноярск

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудников ООО "Дидилия" и семи женщин по делу о торговле детьми, которое будет рассматриваться в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ведомства. "В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти сотрудников ООО "Дидилия" и семи женщин. Они обвиняются в совершении преступлений… торговля людьми, совершенная организованной группой в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Кроме того, директор компании также обвиняется в отмывании денег и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу. По версии следствия, директор "Дидилии" с сотрудниками, вступив в сговор с членами международной преступной группы, с апреля 2019 по февраль 2021 года под видом оказания услуг по юридическому сопровождению суррогатного материнства икали в России и Казахстане материально необеспеченных женщин. Они предлагали им за деньги иностранных заказчиков выносить и продать ребенка. Согласившихся переправляли в Камбоджу, где проводили процедуры по имплантации эмбрионов, а затем возвращали в РФ. После родов женщины, получив вознаграждение, оставляли новорожденных, которых обвиняемые по поддельным документам намеревались переправить покупателям за границу. Всего было выявлено 20 таких фактов. По отдельным из них виновные уже осуждены, по остальным расследование продолжается. Все дети изъяты и находятся на попечении государства. Кроме того, на полученные в результате организации торговли детьми денежные средства директор организации купил себе дом и земельный участок, маскируя данные сделки через ряд других по перепродаже имущества.

https://ria.ru/20230301/gaz-1855121556.html

https://ria.ru/20230301/yaponiya-1855007652.html

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происшествия, россия, красноярский край, красноярск, генеральная прокуратура рф