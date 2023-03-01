https://ria.ru/20230301/teriberka-1854857373.html
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки - РИА Новости, 01.03.2023
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки
Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T05:14
2023-03-01T05:14
2023-03-01T05:14
туризм
туризм
новости - туризм
мурманск
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749486803_0:236:2730:1772_1920x0_80_0_0_25c16aa489ad41692f78cc7ca46a7ae3.jpg
МУРМАНСК, 1 мар — РИА Новости. Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Ольга Хабарова. "По требованиям авиационной безопасности, все вещи, которые изымаются у пассажиров, подлежат утилизации", — сказала она. При этом, в аэропорту не пояснили, каким образом это делают с "яйцами дракона". Также неизвестно, сколько камней переправляют из села наземным способом. Пляж с камнями округлой формы — одна из достопримечательностей в Териберке. Путешественникам в шутку рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. Возможно, с этим и связано желание забрать такой кусочек на память. Но, поскольку речь идет о предметах внушительного размера, они могут представлять опасность при перевозке в ручной клади.Помимо того, что пассажиры из Териберки ставят под угрозу безопасность полетов, они нарушают правила поведения на особо охраняемой природной территории — вывозить камни оттуда запрещено. Териберка — маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году. Она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749486803_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2eab342a9dc740530c3ab686fbf4d656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мурманск, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мурманск, туристы
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки
В аэропорту Мурманска рассказали, что туристы регулярно везут из Териберки "яйца дракона"
МУРМАНСК, 1 мар — РИА Новости. Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Ольга Хабарова.
"По требованиям авиационной безопасности, все вещи, которые изымаются у пассажиров, подлежат утилизации", — сказала она. При этом, в аэропорту не пояснили, каким образом это делают с "яйцами дракона". Также неизвестно, сколько камней переправляют из села наземным способом.
Пляж с камнями округлой формы — одна из достопримечательностей в Териберке. Путешественникам в шутку рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. Возможно, с этим и связано желание забрать такой кусочек на память. Но, поскольку речь идет о предметах внушительного размера, они могут представлять опасность при перевозке в ручной клади.
Помимо того, что пассажиры из Териберки ставят под угрозу безопасность полетов, они нарушают правила поведения на особо охраняемой природной территории — вывозить камни оттуда запрещено.
Териберка — маленькое старинное село на берегу Баренцева моря
. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году. Она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
"Холодно у нас тут, но красиво": зачем ехать на край света — в Териберку