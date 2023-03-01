https://ria.ru/20230301/teriberka-1854857373.html

В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки

В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки - РИА Новости, 01.03.2023

В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки

Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T05:14

2023-03-01T05:14

2023-03-01T05:14

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МУРМАНСК, 1 мар — РИА Новости. Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Ольга Хабарова. "По требованиям авиационной безопасности, все вещи, которые изымаются у пассажиров, подлежат утилизации", — сказала она. При этом, в аэропорту не пояснили, каким образом это делают с "яйцами дракона". Также неизвестно, сколько камней переправляют из села наземным способом. Пляж с камнями округлой формы — одна из достопримечательностей в Териберке. Путешественникам в шутку рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. Возможно, с этим и связано желание забрать такой кусочек на память. Но, поскольку речь идет о предметах внушительного размера, они могут представлять опасность при перевозке в ручной клади.Помимо того, что пассажиры из Териберки ставят под угрозу безопасность полетов, они нарушают правила поведения на особо охраняемой природной территории — вывозить камни оттуда запрещено. Териберка — маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году. Она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.

https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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