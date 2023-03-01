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В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
05:14 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/teriberka-1854857373.html
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки - РИА Новости, 01.03.2023
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки
Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T05:14
2023-03-01T05:14
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МУРМАНСК, 1 мар — РИА Новости. Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Ольга Хабарова. "По требованиям авиационной безопасности, все вещи, которые изымаются у пассажиров, подлежат утилизации", — сказала она. При этом, в аэропорту не пояснили, каким образом это делают с "яйцами дракона". Также неизвестно, сколько камней переправляют из села наземным способом. Пляж с камнями округлой формы — одна из достопримечательностей в Териберке. Путешественникам в шутку рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. Возможно, с этим и связано желание забрать такой кусочек на память. Но, поскольку речь идет о предметах внушительного размера, они могут представлять опасность при перевозке в ручной клади.Помимо того, что пассажиры из Териберки ставят под угрозу безопасность полетов, они нарушают правила поведения на особо охраняемой природной территории — вывозить камни оттуда запрещено. Териберка — маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году. Она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html
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туризм, новости - туризм, мурманск, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мурманск, туристы
В аэропорту Мурманска жалуются на туристов с сувениром из Териберки

В аэропорту Мурманска рассказали, что туристы регулярно везут из Териберки "яйца дракона"

© РИА Новости / Алексей Филиппов "Яйца дракона" на одноименном пляже неподалеку от села Териберка
 Яйца дракона на одноименном пляже неподалеку от села Териберка - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МУРМАНСК, 1 мар — РИА Новости. Служба безопасности аэропорта в Мурманске за год изымает порядка двух тысяч камней округлой формы, которые туристы вывозят с пляжа "Яйца дракона" в селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Ольга Хабарова.
"По требованиям авиационной безопасности, все вещи, которые изымаются у пассажиров, подлежат утилизации", — сказала она. При этом, в аэропорту не пояснили, каким образом это делают с "яйцами дракона". Также неизвестно, сколько камней переправляют из села наземным способом.
Пляж с камнями округлой формы — одна из достопримечательностей в Териберке. Путешественникам в шутку рассказывают, что когда-то здесь жили драконы. Возможно, с этим и связано желание забрать такой кусочек на память. Но, поскольку речь идет о предметах внушительного размера, они могут представлять опасность при перевозке в ручной клади.
Помимо того, что пассажиры из Териберки ставят под угрозу безопасность полетов, они нарушают правила поведения на особо охраняемой природной территории — вывозить камни оттуда запрещено.
Териберка — маленькое старинное село на берегу Баренцева моря. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать запоминающиеся фотографии. Приграничный режим в Териберке был снят только в 2009 году. Она стала практически единственным в стране селом с выходом к океану, в которое любой россиянин может доехать на легковом автомобиле.
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