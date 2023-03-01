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В Германии хотят запретить топить дома нефтью и газом к 2045 году - РИА Новости, 01.03.2023
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18:35 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/teplo-1855197281.html
В Германии хотят запретить топить дома нефтью и газом к 2045 году
В Германии хотят запретить топить дома нефтью и газом к 2045 году - РИА Новости, 01.03.2023
В Германии хотят запретить топить дома нефтью и газом к 2045 году
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разработал законопроект о запрете отопления нефтью и газом к 2045 году, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на черновик... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:35
2023-03-01T18:35
германия
роберт хабек
bild
в мире
экология
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разработал законопроект о запрете отопления нефтью и газом к 2045 году, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на черновик документа. "Министр экономики хочет в будущем запретить нефтяное и газовое отопление. Первый этап (может начаться) уже с 2024 года. Это написано в законопроекте (находится в распоряжении Bild)", - пишет издание. Согласно тексту законопроекта, начиная с 2024 года будет разрешено устанавливать только те системы отопления, которые производят тепло "минимум на 65% из возобновляемых источников энергии", пишет газета. По ее данным, уже установленные системы отопления, работающие на нефти или газе, в случае принятия закона можно будет использовать не более 30 лет. По истечении этого срока эксплуатация будет запрещена. Сейчас ими пользуются около 30 миллионов немецких семей, говорится на сайте. "С одной стороны, это будет очень, очень дорого, а с другой стороны - везде не хватает ресурсов для достижения поставленных задач и целей", - прокомментировал газете законопроект председатель Ассоциации жилищного хозяйства ФРГ Аксель Гедашко. По его мнению, вопрос о том, кто и каким образом будет финансировать этот проект, остается открытым, "если с 2026 года ... в Германии придется ежегодно заменять более миллиона отопительных систем, работающих на ископаемом топливе". Хабек надеется на поддержку законопроекта со стороны правительственной коалиции "Светофор" во время его обсуждения в марте, сообщает издание, однако две из трех партий коалиции, СвДП и СДПГ, пока блокируют запрет на использование нефти и газа для отопления. С приходом зимы граждане ФРГ были вынуждены снизить потребление газа в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя. В зданиях органов власти температура была также ограничена. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html
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германия, роберт хабек, bild, в мире, экология
Германия, Роберт Хабек, Bild, В мире, Экология
В Германии хотят запретить топить дома нефтью и газом к 2045 году

Глава Минэкономики ФРГ Хабек предложил запретить отопление нефтью и газом к 2045 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГазовый котел отопления в частном доме
Газовый котел отопления в частном доме - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Газовый котел отопления в частном доме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разработал законопроект о запрете отопления нефтью и газом к 2045 году, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на черновик документа.
"Министр экономики хочет в будущем запретить нефтяное и газовое отопление. Первый этап (может начаться) уже с 2024 года. Это написано в законопроекте (находится в распоряжении Bild)", - пишет издание.
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Согласно тексту законопроекта, начиная с 2024 года будет разрешено устанавливать только те системы отопления, которые производят тепло "минимум на 65% из возобновляемых источников энергии", пишет газета.
По ее данным, уже установленные системы отопления, работающие на нефти или газе, в случае принятия закона можно будет использовать не более 30 лет. По истечении этого срока эксплуатация будет запрещена. Сейчас ими пользуются около 30 миллионов немецких семей, говорится на сайте.
"С одной стороны, это будет очень, очень дорого, а с другой стороны - везде не хватает ресурсов для достижения поставленных задач и целей", - прокомментировал газете законопроект председатель Ассоциации жилищного хозяйства ФРГ Аксель Гедашко.
По его мнению, вопрос о том, кто и каким образом будет финансировать этот проект, остается открытым, "если с 2026 года ... в Германии придется ежегодно заменять более миллиона отопительных систем, работающих на ископаемом топливе".
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Хабек надеется на поддержку законопроекта со стороны правительственной коалиции "Светофор" во время его обсуждения в марте, сообщает издание, однако две из трех партий коалиции, СвДП и СДПГ, пока блокируют запрет на использование нефти и газа для отопления.
С приходом зимы граждане ФРГ были вынуждены снизить потребление газа в сравнении с обычными показателем расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя. В зданиях органов власти температура была также ограничена.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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