https://ria.ru/20230301/statui-1854800434.html

Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи

Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи - РИА Новости, 01.03.2023

Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи

Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:00

2023-03-01T04:00

2023-03-01T04:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера. Всего на острове около тысячи статуй моаи, сделаны они из пористой горной породы — вулканического туфа. Самая высокая достигает 33 футов (приблизительно 10 метров). Средний вес скульптур — три — пять тонн. Но есть экземпляры и до 80 тонн. Недавно обнаруженная скульптура меньше. Но находка остается важным археологическим открытием. Ведь она указывает на то, что здесь могут быть и другие моаи, о существовании которых ученые не догадывались. К тому же это первый случай, когда каменная статуя на острове была найдена на месте высохшего озера. Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.

https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html

остров пасхи

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, остров пасхи, новости - туризм