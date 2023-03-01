https://ria.ru/20230301/statui-1854800434.html
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи - РИА Новости, 01.03.2023
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:00
2023-03-01T04:00
2023-03-01T04:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера. Всего на острове около тысячи статуй моаи, сделаны они из пористой горной породы — вулканического туфа. Самая высокая достигает 33 футов (приблизительно 10 метров). Средний вес скульптур — три — пять тонн. Но есть экземпляры и до 80 тонн. Недавно обнаруженная скульптура меньше. Но находка остается важным археологическим открытием. Ведь она указывает на то, что здесь могут быть и другие моаи, о существовании которых ученые не догадывались. К тому же это первый случай, когда каменная статуя на острове была найдена на месте высохшего озера. Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.
https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html
остров пасхи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, остров пасхи, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Археология, Остров Пасхи, Новости - Туризм
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи
Еще одну статую моаи нашли в высохшем озере на острове Пасхи в Полинезии
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет
ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера.
Всего на острове около тысячи статуй моаи, сделаны они из пористой горной породы — вулканического туфа. Самая высокая достигает 33 футов (приблизительно 10 метров). Средний вес скульптур — три — пять тонн. Но есть экземпляры и до 80 тонн.
Недавно обнаруженная скульптура меньше. Но находка остается важным археологическим открытием. Ведь она указывает на то, что здесь могут быть и другие моаи, о существовании которых ученые не догадывались. К тому же это первый случай, когда каменная статуя на острове была найдена на месте высохшего озера.
«
"Моаи отражают историю народа Рапа-Нуи. Они были обожествленными предками островитян", — рассказывает археолог Терри Хант.
Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.
Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара