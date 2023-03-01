Рейтинг@Mail.ru
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/statui-1854800434.html
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи - РИА Новости, 01.03.2023
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:00
2023-03-01T04:00
культура
новости культуры
археология
остров пасхи
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854785358_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d765f9d2bbb69ac547976f1ba339f7db.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера. Всего на острове около тысячи статуй моаи, сделаны они из пористой горной породы — вулканического туфа. Самая высокая достигает 33 футов (приблизительно 10 метров). Средний вес скульптур — три — пять тонн. Но есть экземпляры и до 80 тонн. Недавно обнаруженная скульптура меньше. Но находка остается важным археологическим открытием. Ведь она указывает на то, что здесь могут быть и другие моаи, о существовании которых ученые не догадывались. К тому же это первый случай, когда каменная статуя на острове была найдена на месте высохшего озера. Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.
https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html
остров пасхи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854785358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_826ca8b823972c2ae9cbbfd204d9c782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, остров пасхи, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Археология, Остров Пасхи, Новости - Туризм
Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи

Еще одну статую моаи нашли в высохшем озере на острове Пасхи в Полинезии

© AFP 2023 / Gregory BoissyВид на Моаи на острове Пасхи
Вид на Моаи на острове Пасхи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Gregory Boissy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одну статую моаи нашли на острове Пасхи в Полинезии, пишет ABC News. Скульптура была на дне высохшего озера.
Всего на острове около тысячи статуй моаи, сделаны они из пористой горной породы — вулканического туфа. Самая высокая достигает 33 футов (приблизительно 10 метров). Средний вес скульптур — три — пять тонн. Но есть экземпляры и до 80 тонн.
Недавно обнаруженная скульптура меньше. Но находка остается важным археологическим открытием. Ведь она указывает на то, что здесь могут быть и другие моаи, о существовании которых ученые не догадывались. К тому же это первый случай, когда каменная статуя на острове была найдена на месте высохшего озера.
«

"Моаи отражают историю народа Рапа-Нуи. Они были обожествленными предками островитян", — рассказывает археолог Терри Хант.

Исследователи продолжат искать другие моаи, а также инструменты, при помощи которых были созданы скульптуры.
Каменные статуи-монолиты, пострадавшие в результате лесного пожара на чилийском острове Пасхи - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за пожара
7 октября 2022, 07:37
 
КультураНовости культурыАрхеологияОстров ПасхиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала