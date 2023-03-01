https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855012829.html

Киев перебросил реактивную артиллерию в район Часова Яра, заявил Марочко

Киев перебросил реактивную артиллерию в район Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 01.03.2023

Киев перебросил реактивную артиллерию в район Часова Яра, заявил Марочко

Киев перебросил реактивную артиллерию к западу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в район города Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:10

2023-03-01T08:10

2023-03-01T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Киев перебросил реактивную артиллерию к западу от Артемовска (украинское название – Бахмут) в район города Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Юго-западнее населенного пункта Часов Яр отмечено прибытие реактивной артиллерии противника. В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град" (18 единиц техники) вооруженных формирований Украины. Отмечено, что при разгрузке взводом обеспечения боеприпасов на купаже была маркировка на иностранном языке", - сказал Марочко. БМ-21 "Град"— советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 миллиметра. Предназначена для поражения живой силы, вооружения и военной техники в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления, складов и других целей. Количество снарядов для залпа - 40 штук. После одного залпа БМ-21 поражается площадь около 1 тысячи квадратных метров. Штатно в состав каждой механизированной и танковой бригады входит один реактивный артиллерийский дивизион, насчитывающий три батареи по шесть установок БМ-21 в каждой, то есть 18 единиц РСЗО. Ранее Марочко сообщал, что группировка войск Киева в Артемовске не может безопасно снабжаться с запада через Часов Яр по грунтовым дорогам из-за распутицы, так как единственная асфальтная дорога между этими населенными пунктами через поселок Хромово уже находится под огневым контролем российских сил. Врио главы ДНР Денис Пушилин 14 февраля заявил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230228/mask-1854978099.html

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854975719.html

киев

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, андрей марочко