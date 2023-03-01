https://ria.ru/20230301/solntse-1855142947.html

Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток

Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток - РИА Новости, 01.03.2023

Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток

Солнце в Санкт-Петербурге за три зимних месяца светило всего около 52 часов, но минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений, сообщил... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:52

2023-03-01T15:52

2023-03-01T16:07

общество

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Солнце в Санкт-Петербурге за три зимних месяца светило всего около 52 часов, но минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Солнце в Санкт-Петербурге светило очень мало в феврале, поэтому общее количество составило 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило", - написал он в своем телеграм-канале. Как добавил синоптик, температура воздуха в Петербурге минувшей зимой оказалась на 1,3 градуса выше климатической нормы, но экстремального потепления не наблюдалось. "Эта зима теплее на 1,5 и 2 градуса прошлых двух, но не из самых экстремальных. В ряду самых теплых лет она заняла устойчиво 19-е место", - отметил Колесов. При этом, по его словам, за три месяца зимы на оттепель пришлось 38 дней. Максимальная температура в Санкт-Петербурге была зафиксирована 19 января (+5 градусов), минимальная – 8 января (-17,3 градуса).

https://ria.ru/20230228/vilfand-1854745755.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург, александр колесов