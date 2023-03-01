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Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток - РИА Новости, 01.03.2023
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15:52 01.03.2023 (обновлено: 16:07 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/solntse-1855142947.html
Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток
Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток - РИА Новости, 01.03.2023
Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток
Солнце в Санкт-Петербурге за три зимних месяца светило всего около 52 часов, но минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений, сообщил... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:52
2023-03-01T16:07
общество
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Солнце в Санкт-Петербурге за три зимних месяца светило всего около 52 часов, но минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Солнце в Санкт-Петербурге светило очень мало в феврале, поэтому общее количество составило 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило", - написал он в своем телеграм-канале. Как добавил синоптик, температура воздуха в Петербурге минувшей зимой оказалась на 1,3 градуса выше климатической нормы, но экстремального потепления не наблюдалось. "Эта зима теплее на 1,5 и 2 градуса прошлых двух, но не из самых экстремальных. В ряду самых теплых лет она заняла устойчиво 19-е место", - отметил Колесов. При этом, по его словам, за три месяца зимы на оттепель пришлось 38 дней. Максимальная температура в Санкт-Петербурге была зафиксирована 19 января (+5 градусов), минимальная – 8 января (-17,3 градуса).
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общество, санкт-петербург, александр колесов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток

Синоптик Колесов: солнце в Петербурге за зиму светило чуть более двух суток

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗакат в Санкт-Петербурге
Закат в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Закат в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Солнце в Санкт-Петербурге за три зимних месяца светило всего около 52 часов, но минувшая зима не стала самой пасмурной в истории метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Солнце в Санкт-Петербурге светило очень мало в феврале, поэтому общее количество составило 51,9 часа. Для зимы это мало, хотя были и более пасмурные зимы, например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило", - написал он в своем телеграм-канале.
Как добавил синоптик, температура воздуха в Петербурге минувшей зимой оказалась на 1,3 градуса выше климатической нормы, но экстремального потепления не наблюдалось. "Эта зима теплее на 1,5 и 2 градуса прошлых двух, но не из самых экстремальных. В ряду самых теплых лет она заняла устойчиво 19-е место", - отметил Колесов.
При этом, по его словам, за три месяца зимы на оттепель пришлось 38 дней. Максимальная температура в Санкт-Петербурге была зафиксирована 19 января (+5 градусов), минимальная – 8 января (-17,3 градуса).
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