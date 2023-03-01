Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
Китай заявил, что поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху.
"Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена", - цитирует документ информагентство Белта.