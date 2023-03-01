https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html

Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 01.03.2023

Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:56

2023-03-01T18:56

2023-03-01T18:56

в мире

китай

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

шос

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху. "Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена", - цитирует документ информагентство Белта.

https://ria.ru/20220920/shos-1818101676.html

китай

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, шос