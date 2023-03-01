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Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 01.03.2023
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18:56 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html
Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 01.03.2023
Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:56
2023-03-01T18:56
в мире
китай
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
шос
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху. "Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена", - цитирует документ информагентство Белта.
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китай
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в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин, шос
В мире, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, ШОС
Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Китай заявил, что поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Китай поддерживает ускоренное вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена, отмечено в совместном заявлении лидеров Белоруссии и КНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершает государственный визит в Китай. В среду белорусский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в среду по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху.
"Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена", - цитирует документ информагентство Белта.
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В миреКитайБелоруссияАлександр ЛукашенкоСи ЦзиньпинШОС
 
 
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