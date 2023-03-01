https://ria.ru/20230301/serga-1855171005.html
Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО
Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО
Группа "СерьГа" презентовала 16 альбом "Тебя не сломать". Музыканты посвятили пластинку спецоперации. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:57
2023-03-01T18:57
2023-03-01T18:57
шоубиз
сергей галанин
донбасс
россия
музыка
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Группа "СерьГа" презентовала 16 альбом "Тебя не сломать". Музыканты посвятили пластинку спецоперации. Кроме того, солист коллектива Сергей Галанин назвал новый альбом "поэзией, обрамленной музыкой".Также музыкант сообщил, что в основу композиции "Будем жить" вошли стихи донецкого автора-исполнителя Владимира Скобцова.Помимо этого, исполнитель признался, что приостановил работу над другими песнями ради пластинки "Тебя не сломать". Однако он добавил, что вскоре обязательно закончит работу над отложенными композициями и выпустит их.После начала спецоперации Галанин поддержал ее. Он давал концерты в зоне СВО и посвятил несколько песен российским военным. Ранее музыкант публично осудил сбежавших за границу коллег. Он назвал их "холопами глобального мира".
https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей галанин, донбасс, россия, музыка
Шоубиз, Сергей Галанин, Донбасс, Россия, Музыка
Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО
Группа "СерьГа" посвятила новый альбом "Тебя не сломать" СВО
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Группа "СерьГа" презентовала 16 альбом "Тебя не сломать". Музыканты посвятили пластинку спецоперации.
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"Всего в альбоме представлено 12 песен, посвященных военной тематике, на стихи авторства Сергея Галанина и современных поэтов", – сообщили на странице коллектива во "Вконтакте".
Кроме того, солист коллектива Сергей Галанин назвал новый альбом "поэзией, обрамленной музыкой".
«
"Мое главное ощущение, вот как я сам воспринимаю пластинку, – это все-таки некая поэзия, обрамленная музыкой. Это не какая-то пластинка группы "СерьГа", а это пластинка группы "СерьГа" с поэтами", – пояснил артист на презентации релиза.
Также музыкант сообщил, что в основу композиции "Будем жить" вошли стихи донецкого автора-исполнителя Владимира Скобцова.
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"Многие думают, что это просто стихи о войне. На мой взгляд, они гораздо шире. Это стихи о войне, о Донбассе, о России, о поиске чего-то такого светлого и самого правильного, чистого, о душе человеческой. То есть о добре и зле", – отметил рокер.
Помимо этого, исполнитель признался, что приостановил работу над другими песнями ради пластинки "Тебя не сломать". Однако он добавил, что вскоре обязательно закончит работу над отложенными композициями и выпустит их.
После начала спецоперации Галанин поддержал ее. Он давал концерты в зоне СВО и посвятил несколько песен российским военным.
Ранее музыкант публично осудил
сбежавших за границу коллег. Он назвал их "холопами глобального мира".
Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО