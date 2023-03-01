https://ria.ru/20230301/serga-1855171005.html

Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО

Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Группа "СерьГа" посвятила новый альбом СВО

Группа "СерьГа" презентовала 16 альбом "Тебя не сломать". Музыканты посвятили пластинку спецоперации. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:57

2023-03-01T18:57

2023-03-01T18:57

шоубиз

сергей галанин

донбасс

россия

музыка

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Группа "СерьГа" презентовала 16 альбом "Тебя не сломать". Музыканты посвятили пластинку спецоперации. Кроме того, солист коллектива Сергей Галанин назвал новый альбом "поэзией, обрамленной музыкой".Также музыкант сообщил, что в основу композиции "Будем жить" вошли стихи донецкого автора-исполнителя Владимира Скобцова.Помимо этого, исполнитель признался, что приостановил работу над другими песнями ради пластинки "Тебя не сломать". Однако он добавил, что вскоре обязательно закончит работу над отложенными композициями и выпустит их.После начала спецоперации Галанин поддержал ее. Он давал концерты в зоне СВО и посвятил несколько песен российским военным. Ранее музыкант публично осудил сбежавших за границу коллег. Он назвал их "холопами глобального мира".

https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей галанин, донбасс, россия, музыка