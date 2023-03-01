https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html

Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО

Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО

Анна Семенович поделилась деталями своих поездок в зону СВО. По словам певицы, она видела надежду в глазах жителей новых регионов. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:31

2023-03-01T12:31

2023-03-01T12:31

шоубиз

анна семенович

луганск

донецк

новороссийск

музыка

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Анна Семенович поделилась деталями своих поездок в зону СВО. По словам певицы, она видела надежду в глазах жителей новых регионов. Кроме того, она призналась, что ей было волнительно выступать в госпиталях и перед вдовами военных. Также она вспомнила историю выступления перед добровольцами в Новороссийске. После начала спецоперации певица поддержала ее. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины. Ранее SHAMAN признался, что пережил "высокую эмоциональную нагрузку" на своих выступлениях в зоне спецоперации. Также он добавил, что собирается вернуться с концертами в присоединенные регионы.

https://ria.ru/20230228/rastorguev-1854851280.html

луганск

донецк

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анна семенович, луганск, донецк, новороссийск, музыка, знаменитости, шоу-бизнес