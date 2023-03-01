https://ria.ru/20230301/semenovich-1855070565.html
Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО
Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО
Анна Семенович поделилась деталями своих поездок в зону СВО. По словам певицы, она видела надежду в глазах жителей новых регионов. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:31
2023-03-01T12:31
2023-03-01T12:31
шоубиз
анна семенович
луганск
донецк
новороссийск
музыка
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737038160_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_b95edd20a4e4e909730ffdd84d36533c.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Анна Семенович поделилась деталями своих поездок в зону СВО. По словам певицы, она видела надежду в глазах жителей новых регионов. Кроме того, она призналась, что ей было волнительно выступать в госпиталях и перед вдовами военных. Также она вспомнила историю выступления перед добровольцами в Новороссийске. После начала спецоперации певица поддержала ее. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины. Ранее SHAMAN признался, что пережил "высокую эмоциональную нагрузку" на своих выступлениях в зоне спецоперации. Также он добавил, что собирается вернуться с концертами в присоединенные регионы.
https://ria.ru/20230228/rastorguev-1854851280.html
луганск
донецк
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737038160_0:0:2654:1992_1920x0_80_0_0_a090897eb9c4f1f079335794eca9258e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна семенович, луганск, донецк, новороссийск, музыка, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Анна Семенович, Луганск, Донецк, Новороссийск, Музыка, Знаменитости, Шоу-бизнес
Семенович раскрыла детали поездок в зону СВО
Семенович раскрыла детали выступлений перед местными жителями и военными в зоне СВО
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Анна Семенович поделилась деталями своих поездок в зону СВО. По словам певицы, она видела надежду в глазах жителей новых регионов.
«
"Я выступала в Луганске, Донецке... Я видела, как люди, которые живут там, мечтали стать Россией. Я вижу надежду в глазах зрителей. Они понимают, что если приезжают российские артисты, мы единая страна", – поделилась артистка в передаче "Жизнь и судьба".
Кроме того, она призналась, что ей было волнительно выступать в госпиталях и перед вдовами военных.
«
"Было волнительно выступать в госпитале. В конце концерта солдаты танцевали. Кто как мог. Я увидела в их глазах надежду. Но самое ответственное – выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребенком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив", – добавила исполнительница.
Также она вспомнила историю выступления перед добровольцами в Новороссийске.
«
"Я была в Новороссийске, где добровольцы собирались за линию фронта. В какой-то момент я устала, а за мной бежал мужчина и просил сделать снимок. Он сказал: "Хочу сфотографироваться в третий раз. Вдруг я тебя больше никогда не увижу?" Внимание, которое уделяешь солдатам, дорогого стоит. Я видела, как они были заряжены на победу", – заключила Семенович.
После начала спецоперации певица поддержала ее. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины.
Ранее SHAMAN признался
, что пережил "высокую эмоциональную нагрузку" на своих выступлениях в зоне спецоперации. Также он добавил, что собирается вернуться с концертами в присоединенные регионы.
Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО