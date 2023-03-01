https://ria.ru/20230301/rossiya-1855177280.html

Британский чиновник посетовал на невозможность смены власти в России извне

Британский чиновник посетовал на невозможность смены власти в России извне - РИА Новости, 01.03.2023

Британский чиновник посетовал на невозможность смены власти в России извне

Экс-глава МИД Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг во время розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса заявил, что в России невозможно сменить власть извне, РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:12

2023-03-01T17:12

2023-03-01T17:12

в мире

россия

великобритания

уильям хейг

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экс-глава МИД Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг во время розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса заявил, что в России невозможно сменить власть извне, и признался, что в других, более маленьких странах у США и Британии в прошлом это сделать получилось. "Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно", - сказал Хейг, думая, что разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, во время своей работы на посту министра иностранных дел Великобритании он посещал Москву и встречался с "представителями гражданского общества" на территории британского посольства, но любая поддержка Запада, направленная на смену властей, расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных стран. "Это должно идти из самой России, изнутри", - заявил Хейг.

https://ria.ru/20230202/prank-1849257007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, уильям хейг, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)