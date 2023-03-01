https://ria.ru/20230301/redan-1855145757.html
Росмолодежь направила материалы о группе "Редан" в РКН для блокировки
Росмолодежь направила материалы о группе "Редан" в РКН для блокировки - РИА Новости, 01.03.2023
Росмолодежь направила материалы о группе "Редан" в РКН для блокировки
Росмолодежь сообщила, что получила больше 100 обращений о проверке распространенного в интернете материала по теме группы "Рёдан", три из них уже рассмотрены, а РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:04
2023-03-01T16:04
2023-03-01T16:27
россия
москва
санкт-петербург
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Росмолодежь сообщила, что получила больше 100 обращений о проверке распространенного в интернете материала по теме группы "Рёдан", три из них уже рассмотрены, а материалы, о которых в них шла речь, переданы в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. "За последние двое суток Росмолодёжь получила более 100 обращений, собранных Роскомнадзором, о проверке контента на содержание противоправной информации в отношении "ЧВК Рёдан". Это как анонимные сообщения, так и обращения от различных уровней системы прокуратуры РФ, МВД России. По результатам рассмотрения трёх из них федеральное агентство включило материалы в Единый реестр доменных имён, распространение которых запрещено на территории России, а также направила их в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки", - говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи. В нем отметили, что остальные обращения будут рассмотрены в ближайшее время в приоритетном порядке, так как "тема "ЧВК Рёдан" находится в центре внимания общественности и представляет социальную значимость". В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Росмолодежь направила материалы о группе "Редан" в РКН для блокировки
Росмолодежь направила материалы из интернета о группе "Редан" в РКН для блокировки