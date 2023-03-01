https://ria.ru/20230301/redan-1855002148.html
Депутат Госдумы захотел запретить часть аниме и видеоигр из-за "Редана"
Депутат Госдумы захотел запретить часть аниме и видеоигр из-за "Редана" - РИА Новости, 01.03.2023
Депутат Госдумы захотел запретить часть аниме и видеоигр из-за "Редана"
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что в России следует запретить отдельные аниме-сериалы и видеоигры. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:28
2023-03-01T03:28
2023-03-01T09:49
россия
москва
санкт-петербург
султан хамзаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что в России следует запретить отдельные аниме-сериалы и видеоигры. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске. "Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета", – сказал депутат. По его словам, подростки входили в образ "охотников", которые должны сдать "специальный экзамен". Политик также отметил, что обратится с имеющейся у него информацией в Роскомнадзор, а сама тема станет предметом обсуждения в профильного комитете Думы по безопасности и противодействию коррупции, членом которого он является. "Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства", – добавил Хамзаев. По словам парламентария, аниме содержит "прямую пропаганду и навязывание различного деструктива" - навязывается это, по его утверждению, через "25-й кадр". "Существует так называемый 25-й кадр, в котором закладывают различные смыслы. Напомню, в 2021 году один из эпизодов мультика "Покемон" вызывал массовую вспышку эпилептических припадков в молодежном секторе", - заявил депутат.
https://ria.ru/20230301/redan-1854990803.html
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россия, москва, санкт-петербург, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Депутат Госдумы захотел запретить часть аниме и видеоигр из-за "Редана"
Депутат Госдумы Хамзаев заявил, что следует запретить ряд аниме и видеоигр из-за "Редана"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что в России следует запретить отдельные аниме-сериалы и видеоигры.
В Москве
24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает против "околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности в Санкт-Петербурге
, Казани
и Новосибирске
.
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"Необходимо ограничить доступ к отдельным аниме-сериалам и играм в России. Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета", – сказал депутат.
По его словам, подростки входили в образ "охотников", которые должны сдать "специальный экзамен". Политик также отметил, что обратится с имеющейся у него информацией в Роскомнадзор
, а сама тема станет предметом обсуждения в профильного комитете Думы по безопасности и противодействию коррупции, членом которого он является.
"Сегодня аниме-контент содержит признаки деструктивного толка, направленного на разрушение наших традиционных ценностей, межнационального и межконфессионального единства", – добавил Хамзаев.
По словам парламентария, аниме содержит "прямую пропаганду и навязывание различного деструктива" - навязывается это, по его утверждению, через "25-й кадр".
"Существует так называемый 25-й кадр, в котором закладывают различные смыслы. Напомню, в 2021 году один из эпизодов мультика "Покемон" вызывал массовую вспышку эпилептических припадков в молодежном секторе", - заявил депутат.
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