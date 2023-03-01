https://ria.ru/20230301/rassada-1854994535.html

Россияне начали заранее закупаться семенами, показало исследование

Россияне начали заранее закупаться семенами, показало исследование - РИА Новости, 01.03.2023

Россияне начали заранее закупаться семенами, показало исследование

Россияне в этом году начали заранее готовиться к дачному сезону - спрос на семена и грунт в феврале вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T02:15

2023-03-01T02:15

2023-03-01T02:31

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне в этом году начали заранее готовиться к дачному сезону - спрос на семена и грунт в феврале вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом большей популярностью пользовались огурцы, лук и цветы, свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости."Наибольшим спросом в феврале 2023 года пользовались семена и грунт - в России спрос на данную категорию увеличился на 89%. Россияне планируют в больших количествах сажать огурцы, лук, укроп, горох, томаты, редис, свеклу, капусту, а также цветы", - говорится в исследовании.Так, в регионах семена активнее всего покупали в Екатеринбурге (+259%), Омске (+188%), Волгограде (+124%), Санкт-Петербурге (+97%) и Краснодаре (+97%), Перми (+83%), Новосибирске (+75%), Москве (+71%), Воронеже (69%), а также Нижнем Новгороде (+34%).При этом вырос спрос и на товары для полива - на 46%. Россияне предпочитали покупать шланги, насадки, муфты, дождеватели, устройства для капельного полива и распылители. Больше всего заботились об этом жители Перми, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.Кроме этого, к дачному сезону активно приобретались инструменты и материалы для обработки деревьев - спрос на данные товары вырос на 69%. В частности, граждане запасались пилами и бензопилами, стремянками, ручными и ранцевыми опрыскивателями, воздуходувками, измельчителями и сучкорезами."Расходные материалы стали покупать на 65% чаще, чем в феврале прошлого года. Самыми нужными стали цепное и моторное масло, леска, полиэтиленовые канистры, тройники, муфты, адаптеры, биоактиваторы для выгребных ям, свечи зажигания, а также черенки. Также спрос вырос на средства от грызунов (+118%). Больше всего россиян интересуют средства от комаров, мышей, тараканов, домовых муравьев, а также улиток и слизней", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20230131/posevnaya-1848730988.html

https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html

екатеринбург

санкт-петербург

пермь

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общество, екатеринбург, санкт-петербург, пермь