https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1854855024.html
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта - РИА Новости, 01.03.2023
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта
Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первую неделю марта, а также в Международный женский день, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:18
2023-03-01T10:18
2023-03-01T10:32
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
египет
россия
турция
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первую неделю марта, а также в Международный женский день, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации составила рейтинг самых популярных и бюджетных вариантов поездок на десять ночей на двоих в первую декаду марта. Перелет, проживание и питание включены. Оказалось, что в этот период туристы готовы платить больше, если есть возможность поехать в тепло. Каждый пятый запрос — на визит в ОАЭ, столько же желающих отправиться в Таиланд, а 19 процентов — в Египет. Россия и Турция интересуют по семь процентов путешественников.В РФ наиболее доступные направления — Сочи и Санкт-Петербург. Там можно вдвоем отдохнуть за 30 и 40 тысяч рублей соответственно. За 58 тысяч рублей предлагают туры в Калининград. Дороже всего путевки на горнолыжные курорты — примерно от 90 тысяч рублей на двоих.Среди зарубежных направлений самый бюджетный вариант — Абхазия. Поехать туда можно, заплатив 41 тысячу рублей на двоих. Цены на Турцию различаются: Анталью можно посетить за 68 тысяч рублей, а Стамбул — как минимум за 107 тысяч рублей. Самая дешевая путевка в ОАЭ стоит 96,5 тысячи рублей. Минимальные цены на Египет и Таиланд — 142 и 149 тысяч рублей, на Кубу и Шри-Ланку — 165 и 170 тысяч рублей.За сумму до 203 тысяч рублей можно вдвоем отправиться на Гоа, Мальдивы, в Катар, Сербию и Венесуэлу. В последней, правда, продолжительность тура длиннее — 12 дней.Дороже всего — Сейшелы, стоимость поездки туда начинается от 214 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, египет, россия, турция, таиланд, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, Египет, Россия, Турция, Таиланд, отдых в России
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта
АТОР: ОАЭ и Таиланд — самые популярные направления для путешествий в начале марта