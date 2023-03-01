https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1854855024.html

Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта

Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта - РИА Новости, 01.03.2023

Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта

Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первую неделю марта, а также в Международный женский день, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:18

2023-03-01T10:18

2023-03-01T10:32

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

оаэ

египет

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838848426_0:520:1201:1195_1920x0_80_0_0_66f6167b98071e1b0753e8f370028993.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий в первую неделю марта, а также в Международный женский день, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации составила рейтинг самых популярных и бюджетных вариантов поездок на десять ночей на двоих в первую декаду марта. Перелет, проживание и питание включены. Оказалось, что в этот период туристы готовы платить больше, если есть возможность поехать в тепло. Каждый пятый запрос — на визит в ОАЭ, столько же желающих отправиться в Таиланд, а 19 процентов — в Египет. Россия и Турция интересуют по семь процентов путешественников.В РФ наиболее доступные направления — Сочи и Санкт-Петербург. Там можно вдвоем отдохнуть за 30 и 40 тысяч рублей соответственно. За 58 тысяч рублей предлагают туры в Калининград. Дороже всего путевки на горнолыжные курорты — примерно от 90 тысяч рублей на двоих.Среди зарубежных направлений самый бюджетный вариант — Абхазия. Поехать туда можно, заплатив 41 тысячу рублей на двоих. Цены на Турцию различаются: Анталью можно посетить за 68 тысяч рублей, а Стамбул — как минимум за 107 тысяч рублей. Самая дешевая путевка в ОАЭ стоит 96,5 тысячи рублей. Минимальные цены на Египет и Таиланд — 142 и 149 тысяч рублей, на Кубу и Шри-Ланку — 165 и 170 тысяч рублей.За сумму до 203 тысяч рублей можно вдвоем отправиться на Гоа, Мальдивы, в Катар, Сербию и Венесуэлу. В последней, правда, продолжительность тура длиннее — 12 дней.Дороже всего — Сейшелы, стоимость поездки туда начинается от 214 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

оаэ

египет

россия

турция

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, египет, россия, турция, таиланд, отдых в россии