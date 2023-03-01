https://ria.ru/20230301/proizvodstva-1855069023.html

Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства

Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства - РИА Новости, 01.03.2023

Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил Пекину создать совместные производства и модернизировать... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:04

2023-03-01T12:04

2023-03-01T12:13

китай

си цзиньпин

белоруссия

технологии

пекин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил Пекину создать совместные производства и модернизировать белорусские.С 28 февраля по 1 марта проходит государственный визит белорусского лидера в Китай."Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - цитирует Лукашенко информагентство Белта.Президент также предложил углубить белорусско-китайскую промышленную кооперацию в машиностроительной и других отраслях."Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230227/promyshlennost-1854730231.html

китай

белоруссия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, белоруссия, технологии, пекин, александр лукашенко