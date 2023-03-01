https://ria.ru/20230301/proizvodstva-1855069023.html
Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства
Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства - РИА Новости, 01.03.2023
Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил Пекину создать совместные производства и модернизировать... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:04
2023-03-01T12:04
2023-03-01T12:13
китай
си цзиньпин
белоруссия
технологии
пекин
александр лукашенко
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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил Пекину создать совместные производства и модернизировать белорусские.С 28 февраля по 1 марта проходит государственный визит белорусского лидера в Китай."Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - цитирует Лукашенко информагентство Белта.Президент также предложил углубить белорусско-китайскую промышленную кооперацию в машиностроительной и других отраслях."Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", - сказал Лукашенко.
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китай, си цзиньпин, белоруссия, технологии, пекин, александр лукашенко
Китай, Си Цзиньпин, Белоруссия, Технологии, Пекин, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства
Лукашенко предложил Китаю создать совместные производства и модернизировать белорусские
МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином предложил Пекину создать совместные производства и модернизировать белорусские.
С 28 февраля по 1 марта проходит государственный визит белорусского лидера в Китай.
"Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран", - цитирует Лукашенко информагентство Белта.
Президент также предложил углубить белорусско-китайскую промышленную кооперацию в машиностроительной и других отраслях.
"Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Кооперация поможет повысить конкурентоспособность продукции", - сказал Лукашенко.
Лукашенко предложил объединить промышленные ресурсы Минска, Москвы и Пекина