"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером
Павел Прилучный рассказал, кто заставил его поступить в театральное училище
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии журнала ОК! "Больше, чем звезды"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал, что поступить в театральный его заставила мать. Подробностями он поделился в беседе с BoscoMagazine.
Артист признается, что в городке в Новосибирской области, где он вырос, быть актером не считалось "особо почетно".
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"Было двадцать бесплатных мест в театральном, а жили мы небогато: брат и сестра уже учились в институтах платно, и мне нужно было поступать на бюджет. Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище", — вспоминает Прилучный.
В тот момент он считал, что его "жизнь пошла ко дну" — ему не хотелось идти в театральный. Но вскоре Павел изменил свое мнение. Он понял, что хочет получить эту профессию, "чтобы управлять чувствами людей".
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"Это настоящая магия: заставить человека рассмеяться или заплакать, причем не одного, а целый зал", — говорит актер.
Зрители знают Прилучного по лентам "Мажор. Фильм", "Рубеж", "Союз спасения", "Девятаев" и другим. В ноябре вышел триллер "Слон", в котором у Павла главная роль. Он сыграл отца тяжелобольного ребенка.
Следят поклонники и за личной жизнью артиста. Его бывшая жена — Агата Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей. В прошлом году Прилучный вновь женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.