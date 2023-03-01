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"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером - РИА Новости, 01.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:19 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/priluchnyy-1855040851.html
"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером
"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером - РИА Новости, 01.03.2023
"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером
Павел Прилучный рассказал, что поступить в театральный его заставила мать. Подробностями он поделился в беседе с BoscoMagazine. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:19
2023-03-01T11:19
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павел прилучный
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал, что поступить в театральный его заставила мать. Подробностями он поделился в беседе с BoscoMagazine. Артист признается, что в городке в Новосибирской области, где он вырос, быть актером не считалось "особо почетно". В тот момент он считал, что его "жизнь пошла ко дну" — ему не хотелось идти в театральный. Но вскоре Павел изменил свое мнение. Он понял, что хочет получить эту профессию, "чтобы управлять чувствами людей". Зрители знают Прилучного по лентам "Мажор. Фильм", "Рубеж", "Союз спасения", "Девятаев" и другим. В ноябре вышел триллер "Слон", в котором у Павла главная роль. Он сыграл отца тяжелобольного ребенка. Следят поклонники и за личной жизнью артиста. Его бывшая жена — Агата Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей. В прошлом году Прилучный вновь женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, павел прилучный
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Павел Прилучный
"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером

Павел Прилучный рассказал, кто заставил его поступить в театральное училище

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Церемония вручения премии журнала ОК! Больше, чем звезды - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал, что поступить в театральный его заставила мать. Подробностями он поделился в беседе с BoscoMagazine.
Артист признается, что в городке в Новосибирской области, где он вырос, быть актером не считалось "особо почетно".
«
"Было двадцать бесплатных мест в театральном, а жили мы небогато: брат и сестра уже учились в институтах платно, и мне нужно было поступать на бюджет. Разучили вместе с мамой стихи, и она меня буквально за ухо привела в училище", — вспоминает Прилучный.
В тот момент он считал, что его "жизнь пошла ко дну" — ему не хотелось идти в театральный. Но вскоре Павел изменил свое мнение. Он понял, что хочет получить эту профессию, "чтобы управлять чувствами людей".
«

"Это настоящая магия: заставить человека рассмеяться или заплакать, причем не одного, а целый зал", — говорит актер.

Зрители знают Прилучного по лентам "Мажор. Фильм", "Рубеж", "Союз спасения", "Девятаев" и другим. В ноябре вышел триллер "Слон", в котором у Павла главная роль. Он сыграл отца тяжелобольного ребенка.
Следят поклонники и за личной жизнью артиста. Его бывшая жена — Агата Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей. В прошлом году Прилучный вновь женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.
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