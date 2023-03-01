https://ria.ru/20230301/priluchnyy-1855040851.html

"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером

"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером - РИА Новости, 01.03.2023

"За ухо в училище": Прилучный рассказал, как стал актером

Павел Прилучный рассказал, что поступить в театральный его заставила мать. Подробностями он поделился в беседе с BoscoMagazine. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:19

2023-03-01T11:19

2023-03-01T11:19

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павел прилучный

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Павел Прилучный рассказал, что поступить в театральный его заставила мать. Подробностями он поделился в беседе с BoscoMagazine. Артист признается, что в городке в Новосибирской области, где он вырос, быть актером не считалось "особо почетно". В тот момент он считал, что его "жизнь пошла ко дну" — ему не хотелось идти в театральный. Но вскоре Павел изменил свое мнение. Он понял, что хочет получить эту профессию, "чтобы управлять чувствами людей". Зрители знают Прилучного по лентам "Мажор. Фильм", "Рубеж", "Союз спасения", "Девятаев" и другим. В ноябре вышел триллер "Слон", в котором у Павла главная роль. Он сыграл отца тяжелобольного ребенка. Следят поклонники и за личной жизнью артиста. Его бывшая жена — Агата Муцениеце. У экс-супругов двое общих детей. В прошлом году Прилучный вновь женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян.

https://ria.ru/20230301/kino-1854886590.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, павел прилучный