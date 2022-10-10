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Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
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Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка
Вышел трейлер триллера Гарика Петросяна "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:37
2022-10-10T15:37
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вышел трейлер триллера Гарика Петросяна "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли. Он сыграл Сергея, чей ребенок серьезно болен. У мальчика проблемы с сердцем и срочно нужна операция. Герой Прилучного достал крупную сумму и спешит привезти деньги, пока не поздно. Вот только неясно, откуда у него появилось столько наличных. Также в фильме снимались Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест и другие. Планируется, что лента выйдет в прокат 17 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, павел прилучный
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Павел Прилучный
15:37 10.10.2022
 
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка

Вышел трейлер триллера "Слон" с Прилучным в роли отца, чей ребенок серьезно болен

© Central Partnership/Youtube"Слон"
Слон
© Central Partnership/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вышел трейлер триллера Гарика Петросяна "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли.
Он сыграл Сергея, чей ребенок серьезно болен. У мальчика проблемы с сердцем и срочно нужна операция. Герой Прилучного достал крупную сумму и спешит привезти деньги, пока не поздно. Вот только неясно, откуда у него появилось столько наличных.
Также в фильме снимались Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест и другие.
Планируется, что лента выйдет в прокат 17 ноября.
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