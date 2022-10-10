https://ria.ru/20221010/priluchnyy-1822797091.html
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка
Вышел трейлер триллера Гарика Петросяна "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:37
2022-10-10T15:37
2022-10-10T15:37
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вышел трейлер триллера Гарика Петросяна "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли. Он сыграл Сергея, чей ребенок серьезно болен. У мальчика проблемы с сердцем и срочно нужна операция. Герой Прилучного достал крупную сумму и спешит привезти деньги, пока не поздно. Вот только неясно, откуда у него появилось столько наличных. Также в фильме снимались Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест и другие. Планируется, что лента выйдет в прокат 17 ноября.
https://ria.ru/20221010/kino-1822733334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, павел прилучный
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Павел Прилучный
Прилучный сыграл в триллере про тяжелобольного ребенка
Вышел трейлер триллера "Слон" с Прилучным в роли отца, чей ребенок серьезно болен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вышел трейлер триллера Гарика Петросяна "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли.
Он сыграл Сергея, чей ребенок серьезно болен. У мальчика проблемы с сердцем и срочно нужна операция. Герой Прилучного достал крупную сумму и спешит привезти деньги, пока не поздно. Вот только неясно, откуда у него появилось столько наличных.
Также в фильме снимались Дмитрий Орлов, Наталья Лански, Виктор Пипа, Алексей Терехов, Владимир Брест и другие.
Планируется, что лента выйдет в прокат 17 ноября.