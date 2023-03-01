https://ria.ru/20230301/prank-1855150396.html

Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании

Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании - РИА Новости, 01.03.2023

Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:20

2023-03-01T16:20

2023-03-01T16:20

в мире

великобритания

уильям хейг

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

технологии

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, видео выложено на официальном Rutube-канале пранкеров. Вован и Лексус поговорили с Хейгом, выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. В своем телеграм-канале они рассказали, что в ходе разговора Хейг признался, что США и Великобритании "в более слабых и меньших странах" удавалось "добиться успеха и сменить власть извне", но "в России это сделать невозможно". "Будучи министром иностранных дел, я посещал Москву и всегда встречался с представителями гражданского общества и групп, продвигающих демократию, на территории посольства Великобритании, но любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", - приводятся слова Хейга в сообщении.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, уильям хейг, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), технологии, россия