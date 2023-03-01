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Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании - РИА Новости, 01.03.2023
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:20
2023-03-01T16:20
2023-03-01T16:20
в мире
великобритания
уильям хейг
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
технологии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, видео выложено на официальном Rutube-канале пранкеров. Вован и Лексус поговорили с Хейгом, выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. В своем телеграм-канале они рассказали, что в ходе разговора Хейг признался, что США и Великобритании "в более слабых и меньших странах" удавалось "добиться успеха и сменить власть извне", но "в России это сделать невозможно". "Будучи министром иностранных дел, я посещал Москву и всегда встречался с представителями гражданского общества и групп, продвигающих демократию, на территории посольства Великобритании, но любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", - приводятся слова Хейга в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, уильям хейг, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), технологии, россия
В мире, Великобритания, Уильям Хейг, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Технологии, Россия
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании
Пранкеры, выдав себя за Порошенко, поговорили с бывшим главой МИД Великобритании Хейгом