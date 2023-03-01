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Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании - РИА Новости, 01.03.2023
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16:20 01.03.2023
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Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании - РИА Новости, 01.03.2023
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:20
2023-03-01T16:20
в мире
великобритания
уильям хейг
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
технологии
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, видео выложено на официальном Rutube-канале пранкеров. Вован и Лексус поговорили с Хейгом, выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. В своем телеграм-канале они рассказали, что в ходе разговора Хейг признался, что США и Великобритании "в более слабых и меньших странах" удавалось "добиться успеха и сменить власть извне", но "в России это сделать невозможно". "Будучи министром иностранных дел, я посещал Москву и всегда встречался с представителями гражданского общества и групп, продвигающих демократию, на территории посольства Великобритании, но любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", - приводятся слова Хейга в сообщении.
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в мире, великобритания, уильям хейг, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), технологии, россия
В мире, Великобритания, Уильям Хейг, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Технологии, Россия
Пранкеры опубликовали разговор с экс-главой МИД Великобритании

Пранкеры, выдав себя за Порошенко, поговорили с бывшим главой МИД Великобритании Хейгом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг
Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ", героем которого стал экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, видео выложено на официальном Rutube-канале пранкеров.
Вован и Лексус поговорили с Хейгом, выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. В своем телеграм-канале они рассказали, что в ходе разговора Хейг признался, что США и Великобритании "в более слабых и меньших странах" удавалось "добиться успеха и сменить власть извне", но "в России это сделать невозможно".
"Будучи министром иностранных дел, я посещал Москву и всегда встречался с представителями гражданского общества и групп, продвигающих демократию, на территории посольства Великобритании, но любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", - приводятся слова Хейга в сообщении.
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В миреВеликобританияУильям ХейгВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)ТехнологииРоссия
 
 
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