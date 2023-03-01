https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

Страны фашистской "оси" вновь собираются в поход на Россию

Страны фашистской "оси" вновь собираются в поход на Россию - РИА Новости, 01.03.2023

Страны фашистской "оси" вновь собираются в поход на Россию

В Германии случилось удивительное — топ самых популярных политиков внезапно возглавил недавно назначенный министр обороны Борис Писториус. Это небывалое дело... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:00

2023-03-01T08:13

авторы

берлин (город)

россия

германия

борис писториус

джорджа мелони

бундестаг германии

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854916677_0:110:3017:1808_1920x0_80_0_0_ccd67f633fae102b4f37b12ac2c318d8.jpg

В Германии случилось удивительное — топ самых популярных политиков внезапно возглавил недавно назначенный министр обороны Борис Писториус. Это небывалое дело для страны, отягощенной такой страшной исторической памятью.Десятилетиями немцы вспоминали про бундесвер, только когда там разгорался очередной секс-скандал. В 2019 году, к примеру, подполковник, командующий батальоном связи, дислоцированным неподалеку от Берлина, заявил, что он теперь Анастасия, и пошел выкладывать в соцсетях свои фоточки, заманивая сексуальных партнеров. Командование сделало ему выговор, подполковник пошел в суд, журналисты взволновались. Общественность задалась вопросом: а правильно ли вваливать сотни миллионов евро в такую армию?Соответственно, и министр обороны ФРГ всегда скромно тушевался где-то на периферии инфополя. Но вот внезапно случился Писториус. Новый министр уже успел сфотографироваться в танке "Леопард" и пообещал отправить эти боевые машины на Украину. Только что он заявил, что совместные учения бундесвера с американскими и польскими частями должны "послать Путину четкий сигнал: <...> НАТО отнюдь не так слаба, как ему казалось".Писториус все время требует от правительства денег, заявляет, что пресловутых двух процентов ВВП в качестве трат на оборонку недостаточно, и уже распланировал, куда потратит сто миллиардов евро, которые бундестаг выделил армии в прошлом году. В его программе — дебюрократизация бундесвера (министр жалуется, что для принятия решения там иногда требуется пройти аж двенадцать инстанций), наращивание производительности ВПК и увеличение численного состава немецкой армии.В разгар холодной войны в рядах бундесвера служило больше полумиллиона человек. Сегодня эта цифра снизилась до 180 тысяч. С такими сумасшедшими бюджетами, которые выделяет Берлин, у немцев есть все шансы вернуться к прежней численности, создав, таким образом, самую сильную и технически обеспеченную армию Европы. Против кого она будет направлена? Естественно, против России, этого никто и не скрывает.Удивительно, что Писториус отнюдь не какой-то "ястреб", он вообще не военный человек. Отслужив по призыву в 1980 году, он с тех пор работал юристом, потом был бургомистром родного Оснабрюка. И вот этому серому человечку выпало "освободить Германию от призрака исторической вины" — то есть сделать то, чего давно требовали от Берлина американцы и англичане.Просто не верится, что эта разудалая милитаризация происходит в стране, которую русские много раз спасали и возрождали. Сначала освободили от Гитлера, по окончании войны спасли от британцев, планировавших полное раздробление и уничтожение Германии, наконец, позволили мирно воссоединиться ФРГ и ГДР. И вот теперь — в благодарность, так сказать — Берлин планирует очередной "Дранг нах Остен".Очень символично, что передовые украинские отряды бундесвера сплошь разукрашены нацистскими татуировками и не стесняются подражать эсэсовцам. Очевидно, немецким элитам этот шабаш искренне нравится, они и сами бы в нем поучаствовали с удовольствием, просто пока немного стесняются.Того же Писториуса немецкие политики любят за откровенность, с которой он формулирует антироссийскую агрессивную политику Берлина. "Людям нравится его прямота, — рассыпается в комплиментах представитель правящей Свободной демократической партии Александр Миллер. — Вот политик, который не мямлит, не говорит чепуху, а формулирует все четко и ясно". Как видим, некоторые в немецком истеблишменте еще робеют полностью копировать Гитлера, но министр обороны от химеры, именуемой совестью, себя уже полностью освободил.Точно такое же освобождение от "призраков вины" полным ходом идет сегодня в Японии. Вопреки собственной конституции, там недавно приняли доктрину национальной безопасности, которая позволяет "наносить удары" по противникам. Среди противников — весьма предсказуемо — числятся Китай, Северная Корея и Россия. По сути, Япония отказывается от обязательств, принятых на себя после Второй мировой войны, и хочет воевать снова. Из бюджета на армию выделено больше трехсот миллиардов долларов — то есть Страна восходящего солнца будет тратить на свою "оборону" больше всех в мире, кроме США и КНР.У США японцы планируют закупить "Томагавки", а сами будут производить гиперзвуковые ракеты, и весь ассортимент этих крылатых монстров разместят на Хоккайдо — у морской границы с Россией. В планах у них — силовым путем порешать "курильский вопрос".В прошлом японские и немецкие руководители отметились в истории самыми чудовищными военными преступлениями. Несть числа их невинным жертвам. Тем не менее американские хозяева усиленно пропихивают именно эти страны в Совет Безопасности ООН. При этом немцев уже снабдили американским ядерным оружием, а насчет Японии намекают, что она "сама" может внезапно его произвести.Антироссийский симбиоз Токио и Берлина один в один повторяет конфигурацию стран фашистской "оси", заточенной в 1930-е против СССР. Сегодня в эту компанию усиленно затаскивают и Рим — чтобы уж совсем никаких отличий не было.Итальянцы регулярно снижали расходы на оборонку, но в прошлом году к власти пришла крайне правая Джорджа Мелони, пообещавшая поднять их почти вдвое — до пресловутых двух процентов ВВП.Натурально, сколачивание "оси" идет под чутким присмотром Вашингтона. Там уже зреют планы бросить свою армию против Китая, а европейцев предоставить своей судьбе, наплевав на пятую статью Устава НАТО. Пускай европейские вассалы воюют с Россией и не надеются на американский ядерный зонтик. Украина же как-то справляется, значит, получится и у них.

https://ria.ru/20230220/germaniya-1853048147.html

https://ria.ru/20230224/leopard-1854171533.html

https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html

https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

берлин (город)

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, берлин (город), россия, германия, борис писториус, джорджа мелони, бундестаг германии, нато