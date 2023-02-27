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Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 27.02.2023
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Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России
Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 27.02.2023
Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России
Глава Минобороны Германии Борис Писториус утверждает, что совместными учениями на территории Польши страны НАТО подадут президенту России Владимиру Путину... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:14
2023-02-27T12:28
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус утверждает, что совместными учениями на территории Польши страны НАТО подадут президенту России Владимиру Путину "четкий сигнал", сообщил немецкий телеканал N-TV.По его мнению, с момента начала конфликта на Украине Североатлантический альянс стал более сплоченным, а совместные учения необходимы для демонстрации странам Восточной Европы и Прибалтики, что Вашингтон и Берлин придерживаются своих обязательств по защите НАТО.Ранее Писториус называл предстоящие недели решающими для Украины на поле боя. Он также назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны постсоветской республики.
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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, владимир путин, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО
12:14 27.02.2023 (обновлено: 12:28 27.02.2023)
 
Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России

Глава Минобороны Германии Писториус: НАТО подаст четкий сигнал Путину учениями в Польше

© Фото : U.S. Army / Sgt. Andrew GreenwoodАмериканские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Andrew Greenwood
Американские военнослужащие во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус утверждает, что совместными учениями на территории Польши страны НАТО подадут президенту России Владимиру Путину "четкий сигнал", сообщил немецкий телеканал N-TV.

"НАТО совсем не так слабо, как ему казалось", — заявил немецкий политик.

По его мнению, с момента начала конфликта на Украине Североатлантический альянс стал более сплоченным, а совместные учения необходимы для демонстрации странам Восточной Европы и Прибалтики, что Вашингтон и Берлин придерживаются своих обязательств по защите НАТО.
Ранее Писториус называл предстоящие недели решающими для Украины на поле боя. Он также назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны постсоветской республики.
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В миреУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусВладимир ПутинНАТО
 
 
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