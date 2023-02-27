https://ria.ru/20230227/nato-1854562371.html

Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России

Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 27.02.2023

Министр обороны Германии сделал дерзкое заявление в адрес России

Глава Минобороны Германии Борис Писториус утверждает, что совместными учениями на территории Польши страны НАТО подадут президенту России Владимиру Путину... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:14

2023-02-27T12:14

2023-02-27T12:28

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борис писториус

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нато

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус утверждает, что совместными учениями на территории Польши страны НАТО подадут президенту России Владимиру Путину "четкий сигнал", сообщил немецкий телеканал N-TV.По его мнению, с момента начала конфликта на Украине Североатлантический альянс стал более сплоченным, а совместные учения необходимы для демонстрации странам Восточной Европы и Прибалтики, что Вашингтон и Берлин придерживаются своих обязательств по защите НАТО.Ранее Писториус называл предстоящие недели решающими для Украины на поле боя. Он также назвал "важнейшим приоритетом" обеспечение противовоздушной обороны постсоветской республики.

https://ria.ru/20230226/ukraina-1854457882.html

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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, владимир путин, нато