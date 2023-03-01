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В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023
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15:03 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/poezda-1855128692.html
В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге
В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023
В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге
В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, допрашивают стрелочника, сообщило греческое... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:03
2023-03-01T15:03
в мире
греция
афины
салоники
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, допрашивают стрелочника, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи. Утром он был вызван в Дворец правосудия (здание суда), чтобы дать прокурору пояснения, что случилось с пассажирским поездом и что он простоял на станции в Палеофарсалосе более часа, а также почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении", - сообщило телевидение. Кроме того, был вызван для объяснений без участия судебного представителя в управлении дорожного движения Ларисы сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировки положения рельсов. Это управление проводит предварительное расследование и собирает материалы дела по железнодорожному происшествию. Показания также дали представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов – машинистов и диспетчеров. В основном выясняется, является ли причиной трагедии человеческий фактор или к фатальной аварии привели ряд технических упущений и ошибок, а также почему начальник станции дал пассажирскому поезду конкретную линию. Уголовный кодекс Греции предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения в случае вины за железнодорожную катастрофу. Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения. В момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Афины-Салоники, находилось около 350 пассажиров. Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Вагоны очень сильно повреждены, они превратились в бесформенную массу. Сотрудники Организации железных дорог Греции сообщили, что электронная система управления движением уже давно не работает, то есть это делается вручную. Согласно информации, в населенном пункте Палеофассарлосе был поврежден столб линии электропередачи, поэтому поезд направили на другой путь. Железнодорожники также говорят, что светофоры давно не работают, и они управляют составам "вслепую", сообщает телевидение.
https://ria.ru/20230301/traur-1855067260.html
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в мире, греция, афины, салоники
В мире, Греция, Афины, Салоники
В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге

В Греции арестовали начальника железнодорожной станции после столкновения поездов в Темпи

© AP Photo / Vaggelis KousiorasНа месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, допрашивают стрелочника, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи. Утром он был вызван в Дворец правосудия (здание суда), чтобы дать прокурору пояснения, что случилось с пассажирским поездом и что он простоял на станции в Палеофарсалосе более часа, а также почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении", - сообщило телевидение.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге
Вчера, 11:54
Кроме того, был вызван для объяснений без участия судебного представителя в управлении дорожного движения Ларисы сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировки положения рельсов. Это управление проводит предварительное расследование и собирает материалы дела по железнодорожному происшествию.
Показания также дали представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов – машинистов и диспетчеров. В основном выясняется, является ли причиной трагедии человеческий фактор или к фатальной аварии привели ряд технических упущений и ошибок, а также почему начальник станции дал пассажирскому поезду конкретную линию.
Уголовный кодекс Греции предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения в случае вины за железнодорожную катастрофу.
Столкновение поездов в Греции
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10
© AP Photo / George Kidonas/InTime News

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

Пожарные на месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10
© AP Photo / Vaggelis Kousioras

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос неподалеку от города Лариса.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
1 из 10

Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Начался пожар.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
2 из 10

В пассажирском поезде находились около 350 человек.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
3 из 10

По последним данным, жертвами трагедии стали 36 человек, пострадали 130.

© AP Photo / George Kidonas/InTime News
4 из 10

В том числе погибли девять сотрудников Организации греческих железных дорог OSE.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
5 из 10

Среди жертв много студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
6 из 10

Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 150 человек.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
7 из 10

На месте трагедии находятся 17 пожарных машин и четыре крана. Дежурят 30 автомобилей скорой помощи.

© AP Photo / Vaggelis Kousioras
8 из 10

Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
9 из 10

Компетентные органы уже начали расследование происшествия. Им предстоит выяснить, как два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.

© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
10 из 10
Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения.
В момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Афины-Салоники, находилось около 350 пассажиров. Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Вагоны очень сильно повреждены, они превратились в бесформенную массу.
Сотрудники Организации железных дорог Греции сообщили, что электронная система управления движением уже давно не работает, то есть это делается вручную. Согласно информации, в населенном пункте Палеофассарлосе был поврежден столб линии электропередачи, поэтому поезд направили на другой путь. Железнодорожники также говорят, что светофоры давно не работают, и они управляют составам "вслепую", сообщает телевидение.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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