https://ria.ru/20230301/poezda-1855128692.html

В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге

В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023

В Греции арестовали начальника станции после катастрофы на железной дороге

В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, допрашивают стрелочника, сообщило греческое... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:03

2023-03-01T15:03

2023-03-01T15:03

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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. В Греции арестован начальник железнодорожной станции после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, допрашивают стрелочника, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Начальник станции Hellenic Trains был арестован, на него была возложена основная ответственность за трагическую аварию со столкновением двух поездов в Темпи. Утром он был вызван в Дворец правосудия (здание суда), чтобы дать прокурору пояснения, что случилось с пассажирским поездом и что он простоял на станции в Палеофарсалосе более часа, а также почему два поезда двигались в течение часа по одному пути во встречном направлении", - сообщило телевидение. Кроме того, был вызван для объяснений без участия судебного представителя в управлении дорожного движения Ларисы сотрудник железной дороги, отвечающий за регулировки положения рельсов. Это управление проводит предварительное расследование и собирает материалы дела по железнодорожному происшествию. Показания также дали представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов – машинистов и диспетчеров. В основном выясняется, является ли причиной трагедии человеческий фактор или к фатальной аварии привели ряд технических упущений и ошибок, а также почему начальник станции дал пассажирскому поезду конкретную линию. Уголовный кодекс Греции предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения в случае вины за железнодорожную катастрофу. Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 36 человек. Пожарные говорят, что число погибших увеличится. Ранены были порядка 130 человек, из них 66 госпитализированы. Среди погибших много молодых людей - студентов, которые возвращались из Ларисы и Афин в университеты в Салониках. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения. В момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Афины-Салоники, находилось около 350 пассажиров. Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Вагоны очень сильно повреждены, они превратились в бесформенную массу. Сотрудники Организации железных дорог Греции сообщили, что электронная система управления движением уже давно не работает, то есть это делается вручную. Согласно информации, в населенном пункте Палеофассарлосе был поврежден столб линии электропередачи, поэтому поезд направили на другой путь. Железнодорожники также говорят, что светофоры давно не работают, и они управляют составам "вслепую", сообщает телевидение.

https://ria.ru/20230301/traur-1855067260.html

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, греция, афины, салоники