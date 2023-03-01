https://ria.ru/20230301/plan-1855238188.html

"Запомните мои слова". Военный раскрыл ужасный план США против России

"Запомните мои слова". Военный раскрыл ужасный план США против России - РИА Новости, 01.03.2023

"Запомните мои слова". Военный раскрыл ужасный план США против России

США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну, считает американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T22:56

2023-03-01T22:56

2023-03-01T22:56

политика

сша

россия

нато

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну, считает американский ветеран Ноктис Дрейвен.Дрейвен призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах.В Москве неоднократно отмечали, что США и страны НАТО нацелены на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с целью дестабилизации границ и разжигания конфликтов у российских рубежей. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Североатлантического альянса не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855184129.html

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политика, сша, россия, нато