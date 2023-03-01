"Запомните мои слова". Военный раскрыл ужасный план США против России
Ветеран Дрейвен: Вашингтон готовит атаку под ложным флагом в США, чтобы обвинить Россию
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну, считает американский ветеран Ноктис Дрейвен.
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"Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну", — написал он в Twitter.
Дрейвен призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах.
В Москве неоднократно отмечали, что США и страны НАТО нацелены на конфронтацию и экспансию в постсоветское пространство с целью дестабилизации границ и разжигания конфликтов у российских рубежей. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Североатлантического альянса не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.