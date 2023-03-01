https://ria.ru/20230301/parkovki-1854990976.html

В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами

В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами - РИА Новости, 01.03.2023

В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами

В России зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, соответствующие изменения в правила дорожного движения вступили в силу... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:16

2023-03-01T00:16

2023-03-01T00:16

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, соответствующие изменения в правила дорожного движения вступили в силу 1 марта. Изменения в ПДД были утверждены правительством РФ в октябре прошлого года. Согласно изменениям, зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной - белыми. Как поясняли в кабмине, такая разметка поможет быстрее ориентироваться при выборе парковочного места. Кроме того, новыми ПДД изменяется внешний облик знаков платной парковки и парковки для инвалидов. Так, в случае со знаком платной парковки, к букве Р добавится изображение монет. К знаку парковки для инвалидов рядом с буквой добавится изображение инвалида-колясочника. Как ранее сообщал кабмин, использование таких знаков было апробировано в ходе эксперимента. Он проводился с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже.

https://ria.ru/20230210/parkovka-1851204524.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230208/parkovka-1850670026.html

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россия, москва, санкт-петербург, авто, общество