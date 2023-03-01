Рейтинг@Mail.ru
В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/parkovki-1854990976.html
В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами
В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами - РИА Новости, 01.03.2023
В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами
В России зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, соответствующие изменения в правила дорожного движения вступили в силу... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:16
2023-03-01T00:16
россия
москва
санкт-петербург
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808402369_760:1070:2499:2048_1920x0_80_0_0_6a1ee289c2904b2a5f89d318bf8ca010.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, соответствующие изменения в правила дорожного движения вступили в силу 1 марта. Изменения в ПДД были утверждены правительством РФ в октябре прошлого года. Согласно изменениям, зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной - белыми. Как поясняли в кабмине, такая разметка поможет быстрее ориентироваться при выборе парковочного места. Кроме того, новыми ПДД изменяется внешний облик знаков платной парковки и парковки для инвалидов. Так, в случае со знаком платной парковки, к букве Р добавится изображение монет. К знаку парковки для инвалидов рядом с буквой добавится изображение инвалида-колясочника. Как ранее сообщал кабмин, использование таких знаков было апробировано в ходе эксперимента. Он проводился с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже.
https://ria.ru/20230210/parkovka-1851204524.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230208/parkovka-1850670026.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808402369_1068:1120:2305:2048_1920x0_80_0_0_e356a948e2dae21a54eda3225bd9f94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, авто, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Авто, Общество
В России зоны платной и бесплатной парковок разграничили цветами

В России зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина в помещении подземного паркинга
Машина в помещении подземного паркинга - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина в помещении подземного паркинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми, соответствующие изменения в правила дорожного движения вступили в силу 1 марта.
Изменения в ПДД были утверждены правительством РФ в октябре прошлого года.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для ветеранов боевых действий
10 февраля, 15:59
Согласно изменениям, зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной - белыми. Как поясняли в кабмине, такая разметка поможет быстрее ориентироваться при выборе парковочного места.
Кроме того, новыми ПДД изменяется внешний облик знаков платной парковки и парковки для инвалидов.
Так, в случае со знаком платной парковки, к букве Р добавится изображение монет. К знаку парковки для инвалидов рядом с буквой добавится изображение инвалида-колясочника.
Как ранее сообщал кабмин, использование таких знаков было апробировано в ходе эксперимента. Он проводился с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, Краснодаре и Воронеже.
Автомобили на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
В Москве парковки можно оплачивать баллами за участие в проектах города
8 февраля, 20:17
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала