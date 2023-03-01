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Ученые нашли способ лечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг - РИА Новости, 01.03.2023
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Наука
 
09:00 01.03.2023 (обновлено: 11:12 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/nauka-1854884379.html
Ученые нашли способ лечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг
Ученые нашли способ лечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг - РИА Новости, 01.03.2023
Ученые нашли способ лечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг
Ученые НИУ "БелГУ" в составе международного научного коллектива показали эффективность лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) с применением... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:00
2023-03-01T11:12
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
белгородский государственный университет
белгород
медицина
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ученые НИУ "БелГУ" в составе международного научного коллектива показали эффективность лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) с применением биодоступного производного витамина В1. Опыты на трансгенных мышах подтвердили, что лечение снижает уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге. Результаты опубликованы в Biomedicine &amp; Pharmacotherapy.Боковой амиотрофический склероз – смертельное неврологическое расстройство, характеризующееся быстрой дегенерацией моторных нейронов. Самым известным пациентом, страдающим этим недугом, был британский физик Стивен Хокинг.Частота встречаемости этого заболевания, по данным ВОЗ, 2–5 на 100 тыс. человек, то есть в России таких пациентов, предположительно, около 7,5 тыс. Существуют наследственные формы заболевания, когда потомки наследуют "сломанный" ген от родителей. Есть и ненаследственная форма заболевания, при которой риск его развития растет с возрастом и, по некоторым оценкам, составляет 1/300 (наибольший риск у мужчин, военных, курильщиков, спортсменов-гандболистов).Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассказали, что лекарственные препараты, которые сегодня применяются для лечения БАС, продлевают жизнь пациентам лишь на два-три месяца.В составе международного коллектива ученых они провели исследования на созданной в России животной модели бокового амиотрофического склероза – FUS трансгенных мышах. Дело в том, что у этих мышей возникают симптомы заболевания, как у людей, и без лечения они погибают от паралича в возрасте четырех месяцев. Созданная учеными модель позволяет исследовать перспективные лекарственные средства, не травмируя пациентов.Ученые также обнаружили, что при применении исследуемого вещества организм реагирует на молекулярном уровне – в спинном мозге снижается уровень воспалительных сигнальных молекул (гликогенсинтазы киназы-3β (GSK-3β) и интерлейкин IL-1β). Исследование методом ядерного магнитного резонанса показало специфичный метаболом трансгенных мышей, что, по мнению исследователей, позволяет отслеживать динамику развития заболевания.По словам ученых НИУ "БелГУ", их работа открывает путь к поиску новых подходов для диагностики и лечения бокового амиотрофического склероза.Как рассказал Алексей Дейкин, работа международного коллектива была бы невозможна без участия профессора Сеченовского университета Татьяны Стрекаловой.Исследования проводились НИУ "БелГУ" в сотрудничестве с Оксфордским университетом, Первым Московским государственным медицинским университетом им. Сеченова, Институтом общей патологии и патофизиологии, Льежским университетом, Институтом физиологически активных соединений РАН и Университетом Маастрихта.Работа проводится в рамках программы развития "Приоритет-2030", проекта "Клиника генной терапии" и гранта в рамках ФНТП по развитию генетических технологий по теме "Развитие технологий генетического моделирования в области медико-биологических исследований и генной терапии нейромышечных заболеваний".
https://ria.ru/20210511/belgu-1730436687.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, белгородский государственный университет, белгород, медицина, здоровье - общество, россия, первый мгму имени сеченова
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Белгородский государственный университет, Белгород, Медицина, Здоровье - Общество, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова

Ученые нашли способ лечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг

© AP Photo / Matt DunhamБританский ученый Стивен Хокинг
Британский ученый Стивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ученые НИУ "БелГУ" в составе международного научного коллектива показали эффективность лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) с применением биодоступного производного витамина В1. Опыты на трансгенных мышах подтвердили, что лечение снижает уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге. Результаты опубликованы в Biomedicine & Pharmacotherapy.
Боковой амиотрофический склероз – смертельное неврологическое расстройство, характеризующееся быстрой дегенерацией моторных нейронов. Самым известным пациентом, страдающим этим недугом, был британский физик Стивен Хокинг.
Частота встречаемости этого заболевания, по данным ВОЗ, 2–5 на 100 тыс. человек, то есть в России таких пациентов, предположительно, около 7,5 тыс. Существуют наследственные формы заболевания, когда потомки наследуют "сломанный" ген от родителей. Есть и ненаследственная форма заболевания, при которой риск его развития растет с возрастом и, по некоторым оценкам, составляет 1/300 (наибольший риск у мужчин, военных, курильщиков, спортсменов-гандболистов).
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Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассказали, что лекарственные препараты, которые сегодня применяются для лечения БАС, продлевают жизнь пациентам лишь на два-три месяца.
В составе международного коллектива ученых они провели исследования на созданной в России животной модели бокового амиотрофического склероза – FUS трансгенных мышах. Дело в том, что у этих мышей возникают симптомы заболевания, как у людей, и без лечения они погибают от паралича в возрасте четырех месяцев. Созданная учеными модель позволяет исследовать перспективные лекарственные средства, не травмируя пациентов.
«

"Мы установили, что изучаемое биодоступное производное витамина В1 (O, S-дибензоилтиамин), которое является мощным антиоксидантом, показало эффективность в отношении БАС на трансгенных мышах. Была показана большая подвижность, меньшая потеря веса, меньшее повреждение мозга у мышей, получавших лечение", – рассказал доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ "БелГУ", директор Объединенного центра генетических технологий Алексей Дейкин.

Ученые также обнаружили, что при применении исследуемого вещества организм реагирует на молекулярном уровне – в спинном мозге снижается уровень воспалительных сигнальных молекул (гликогенсинтазы киназы-3β (GSK-3β) и интерлейкин IL-1β). Исследование методом ядерного магнитного резонанса показало специфичный метаболом трансгенных мышей, что, по мнению исследователей, позволяет отслеживать динамику развития заболевания.
По словам ученых НИУ "БелГУ", их работа открывает путь к поиску новых подходов для диагностики и лечения бокового амиотрофического склероза.
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"Трансгенные мыши в одной из лабораторий Объединенного центра генетических исследований НИУ "БелГУ"
Трансгенные мыши в одной из лабораторий Объединенного центра генетических исследований НИУ БелГУ
Трансгенные мыши в одной из лабораторий Объединенного центра генетических исследований НИУ "БелГУ"
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"
1 из 3
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"В лаборатории НИУ "БелГУ"
В лаборатории НИУ БелГУ
В лаборатории НИУ "БелГУ"
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"Сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии НИУ "БелГУ" с научным руководителем Алексеем Дейкиным
Сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии НИУ БелГУ с научным руководителем Алексеем Дейкиным
Сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии НИУ "БелГУ" с научным руководителем Алексеем Дейкиным
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"
3 из 3
Трансгенные мыши в одной из лабораторий Объединенного центра генетических исследований НИУ "БелГУ"
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"
1 из 3
В лаборатории НИУ "БелГУ"
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"
2 из 3
Сотрудники молодежной лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии НИУ "БелГУ" с научным руководителем Алексеем Дейкиным
© Фото : Пресс-служба НИУ "БелГУ"
3 из 3
Как рассказал Алексей Дейкин, работа международного коллектива была бы невозможна без участия профессора Сеченовского университета Татьяны Стрекаловой.
Исследования проводились НИУ "БелГУ" в сотрудничестве с Оксфордским университетом, Первым Московским государственным медицинским университетом им. Сеченова, Институтом общей патологии и патофизиологии, Льежским университетом, Институтом физиологически активных соединений РАН и Университетом Маастрихта.
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Работа проводится в рамках программы развития "Приоритет-2030", проекта "Клиника генной терапии" и гранта в рамках ФНТП по развитию генетических технологий по теме "Развитие технологий генетического моделирования в области медико-биологических исследований и генной терапии нейромышечных заболеваний".
 
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