Ученые нашли способ лечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ученые НИУ "БелГУ" в составе международного научного коллектива показали эффективность лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) с применением биодоступного производного витамина В1. Опыты на трансгенных мышах подтвердили, что лечение снижает уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге. Результаты опубликованы в Biomedicine & Pharmacotherapy.Боковой амиотрофический склероз – смертельное неврологическое расстройство, характеризующееся быстрой дегенерацией моторных нейронов. Самым известным пациентом, страдающим этим недугом, был британский физик Стивен Хокинг.Частота встречаемости этого заболевания, по данным ВОЗ, 2–5 на 100 тыс. человек, то есть в России таких пациентов, предположительно, около 7,5 тыс. Существуют наследственные формы заболевания, когда потомки наследуют "сломанный" ген от родителей. Есть и ненаследственная форма заболевания, при которой риск его развития растет с возрастом и, по некоторым оценкам, составляет 1/300 (наибольший риск у мужчин, военных, курильщиков, спортсменов-гандболистов).Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассказали, что лекарственные препараты, которые сегодня применяются для лечения БАС, продлевают жизнь пациентам лишь на два-три месяца.В составе международного коллектива ученых они провели исследования на созданной в России животной модели бокового амиотрофического склероза – FUS трансгенных мышах. Дело в том, что у этих мышей возникают симптомы заболевания, как у людей, и без лечения они погибают от паралича в возрасте четырех месяцев. Созданная учеными модель позволяет исследовать перспективные лекарственные средства, не травмируя пациентов.Ученые также обнаружили, что при применении исследуемого вещества организм реагирует на молекулярном уровне – в спинном мозге снижается уровень воспалительных сигнальных молекул (гликогенсинтазы киназы-3β (GSK-3β) и интерлейкин IL-1β). Исследование методом ядерного магнитного резонанса показало специфичный метаболом трансгенных мышей, что, по мнению исследователей, позволяет отслеживать динамику развития заболевания.По словам ученых НИУ "БелГУ", их работа открывает путь к поиску новых подходов для диагностики и лечения бокового амиотрофического склероза.Как рассказал Алексей Дейкин, работа международного коллектива была бы невозможна без участия профессора Сеченовского университета Татьяны Стрекаловой.Исследования проводились НИУ "БелГУ" в сотрудничестве с Оксфордским университетом, Первым Московским государственным медицинским университетом им. Сеченова, Институтом общей патологии и патофизиологии, Льежским университетом, Институтом физиологически активных соединений РАН и Университетом Маастрихта.Работа проводится в рамках программы развития "Приоритет-2030", проекта "Клиника генной терапии" и гранта в рамках ФНТП по развитию генетических технологий по теме "Развитие технологий генетического моделирования в области медико-биологических исследований и генной терапии нейромышечных заболеваний".
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ученые НИУ "БелГУ" в составе международного научного коллектива показали эффективность лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) с применением биодоступного производного витамина В1. Опыты на трансгенных мышах подтвердили, что лечение снижает уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге. Результаты опубликованы в Biomedicine & Pharmacotherapy.
Боковой амиотрофический склероз – смертельное неврологическое расстройство, характеризующееся быстрой дегенерацией моторных нейронов. Самым известным пациентом, страдающим этим недугом, был британский физик Стивен Хокинг.
Частота встречаемости этого заболевания, по данным ВОЗ, 2–5 на 100 тыс. человек, то есть в России таких пациентов, предположительно, около 7,5 тыс. Существуют наследственные формы заболевания, когда потомки наследуют "сломанный" ген от родителей. Есть и ненаследственная форма заболевания, при которой риск его развития растет с возрастом и, по некоторым оценкам, составляет 1/300 (наибольший риск у мужчин, военных, курильщиков, спортсменов-гандболистов).
Ученые создали светящихся мышей для тестирования вакцин от COVID-19
11 мая 2021, 09:00
Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") рассказали, что лекарственные препараты, которые сегодня применяются для лечения БАС, продлевают жизнь пациентам лишь на два-три месяца.
В составе международного коллектива ученых они провели исследования на созданной в России животной модели бокового амиотрофического склероза – FUS трансгенных мышах. Дело в том, что у этих мышей возникают симптомы заболевания, как у людей, и без лечения они погибают от паралича в возрасте четырех месяцев. Созданная учеными модель позволяет исследовать перспективные лекарственные средства, не травмируя пациентов.
«
"Мы установили, что изучаемое биодоступное производное витамина В1 (O, S-дибензоилтиамин), которое является мощным антиоксидантом, показало эффективность в отношении БАС на трансгенных мышах. Была показана большая подвижность, меньшая потеря веса, меньшее повреждение мозга у мышей, получавших лечение", – рассказал доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ "БелГУ", директор Объединенного центра генетических технологий Алексей Дейкин.
Ученые также обнаружили, что при применении исследуемого вещества организм реагирует на молекулярном уровне – в спинном мозге снижается уровень воспалительных сигнальных молекул (гликогенсинтазы киназы-3β (GSK-3β) и интерлейкин IL-1β). Исследование методом ядерного магнитного резонанса показало специфичный метаболом трансгенных мышей, что, по мнению исследователей, позволяет отслеживать динамику развития заболевания.
По словам ученых НИУ "БелГУ", их работа открывает путь к поиску новых подходов для диагностики и лечения бокового амиотрофического склероза.
Как рассказал Алексей Дейкин, работа международного коллектива была бы невозможна без участия профессора Сеченовского университета Татьяны Стрекаловой.
Исследования проводились НИУ "БелГУ" в сотрудничестве с Оксфордским университетом, Первым Московским государственным медицинским университетом им. Сеченова, Институтом общей патологии и патофизиологии, Льежским университетом, Институтом физиологически активных соединений РАН и Университетом Маастрихта.
Ученые придумали бесконтактные датчики для анализа кровотока
21 февраля, 03:00
Работа проводится в рамках программы развития "Приоритет-2030", проекта "Клиника генной терапии" и гранта в рамках ФНТП по развитию генетических технологий по теме "Развитие технологий генетического моделирования в области медико-биологических исследований и генной терапии нейромышечных заболеваний".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.