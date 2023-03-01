Орлов поставил Приамурью задачу обеспечить себя местным молоком
Коровы на молочной ферме. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мар - РИА Новости. Новая ферма в Приамурье даст более 5 тысяч тонн молока в год, задача - закрыть полностью потребность региона молоком местного производства, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор региона Василий Орлов посетил новую молочную ферму на 600 коров в Косицино в Тамбовском районе. Это инвестиционный проект компании "Амурский партизан", стоимостью 1,1 миллиарда рублей. На предприятии введены в эксплуатацию коровник на 500 голов с доильно-молочным блоком на 24 места, родильное отделение на 100 голов с профилакторием и санитарный пропускник.
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"Для нас стратегическая задача - закрыть полностью потребность региона молоком местного производства. Общая мощность новой фермы на 600 голов должна составить более 5 тысяч тонн молока в год. Предприятие планирует развиваться. Мы готовы их поддержать", - сказал Василий Орлов.
Ферма введена в эксплуатацию в декабре прошлого года, сейчас там работают 34 человека. Появились новые рабочие профессии - подгонщик скота, менеджер по стаду. На предприятии установлено оборудование по переработке навоза в удобрение и газ, которым можно обогревать помещения.
"Оборудование установили в прошлом году специалисты из Кирова, они также обучили наших местных сотрудников", - рассказала генеральный директор ООО "Амурский партизан" Надежда Степаненко.
Из областного бюджета хозяйству представили субсидию в 182,6 миллиона рублей, 79 миллионов направили на оборудование и технику, более 30 - на приобретение племенного скота, остальные средства использовали для погашения процентов по инвестиционным кредитам и на строительство. У предприятия в планах построить на ферме вторую очередь телочника и модульную бойню.