https://ria.ru/20230301/moloko-1855036554.html

Орлов поставил Приамурью задачу обеспечить себя местным молоком

Орлов поставил Приамурью задачу обеспечить себя местным молоком - РИА Новости, 01.03.2023

Орлов поставил Приамурью задачу обеспечить себя местным молоком

Новая ферма в Приамурье даст более 5 тысяч тонн молока в год, задача - закрыть полностью потребность региона молоком местного производства, сообщает... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:28

2023-03-01T10:28

2023-03-01T10:28

амурская область

экономика

амурская область

тамбовский район

киров

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мар - РИА Новости. Новая ферма в Приамурье даст более 5 тысяч тонн молока в год, задача - закрыть полностью потребность региона молоком местного производства, сообщает правительство Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов посетил новую молочную ферму на 600 коров в Косицино в Тамбовском районе. Это инвестиционный проект компании "Амурский партизан", стоимостью 1,1 миллиарда рублей. На предприятии введены в эксплуатацию коровник на 500 голов с доильно-молочным блоком на 24 места, родильное отделение на 100 голов с профилакторием и санитарный пропускник. Ферма введена в эксплуатацию в декабре прошлого года, сейчас там работают 34 человека. Появились новые рабочие профессии - подгонщик скота, менеджер по стаду. На предприятии установлено оборудование по переработке навоза в удобрение и газ, которым можно обогревать помещения. "Оборудование установили в прошлом году специалисты из Кирова, они также обучили наших местных сотрудников", - рассказала генеральный директор ООО "Амурский партизан" Надежда Степаненко. Из областного бюджета хозяйству представили субсидию в 182,6 миллиона рублей, 79 миллионов направили на оборудование и технику, более 30 - на приобретение племенного скота, остальные средства использовали для погашения процентов по инвестиционным кредитам и на строительство. У предприятия в планах построить на ферме вторую очередь телочника и модульную бойню.

https://ria.ru/20230120/moloko-1846273192.html

https://ria.ru/20230223/zoloto-1853987608.html

амурская область

тамбовский район

киров

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экономика, амурская область, тамбовский район, киров, василий орлов (губернатор)