Рейтинг@Mail.ru
В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/molchanie-1855198177.html
В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"
В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.03.2023
В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"
Молчание западных лидеров о взрывах на "Северных потоках" обусловлено тем, что расследование происшествия все еще продолжается, заявил посол Германии в России... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:41
2023-03-01T18:41
политика
германия
россия
балтийское море
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:253:1840:1288_1920x0_80_0_0_b408fc1867f20811d43d1e406c3aece6.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Молчание западных лидеров о взрывах на "Северных потоках" обусловлено тем, что расследование происшествия все еще продолжается, заявил посол Германии в России Андреас фон Гайр в интервью "РБК".Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
https://ria.ru/20230225/truby-1854250563.html
германия
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:54:1840:1434_1920x0_80_0_0_cbe0e348b0a23daca2ebe75e0d7fb8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, германия, россия, балтийское море, северный поток, северный поток — 2
Политика, Германия, Россия, Балтийское море, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"

Посол ФРГ фон Гайр объяснил молчание о подрыве Nord Stream незаконченным расследованием

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Молчание западных лидеров о взрывах на "Северных потоках" обусловлено тем, что расследование происшествия все еще продолжается, заявил посол Германии в России Андреас фон Гайр в интервью "РБК".
«
"Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов "Северный поток", неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность. Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате", — сказал дипломат.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Германия решила использовать оставшиеся после "Северного потока — 2" трубы
25 февраля, 11:47
 
ПолитикаГерманияРоссияБалтийское мореСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала