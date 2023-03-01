В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"
Посол ФРГ фон Гайр объяснил молчание о подрыве Nord Stream незаконченным расследованием
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Молчание западных лидеров о взрывах на "Северных потоках" обусловлено тем, что расследование происшествия все еще продолжается, заявил посол Германии в России Андреас фон Гайр в интервью "РБК".
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"Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов "Северный поток", неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность. Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате", — сказал дипломат.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.