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В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"

В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.03.2023

В Германии объяснили молчание о взрывах на "Северных потоках"

Молчание западных лидеров о взрывах на "Северных потоках" обусловлено тем, что расследование происшествия все еще продолжается, заявил посол Германии в России... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:41

2023-03-01T18:41

2023-03-01T18:41

политика

германия

россия

балтийское море

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Молчание западных лидеров о взрывах на "Северных потоках" обусловлено тем, что расследование происшествия все еще продолжается, заявил посол Германии в России Андреас фон Гайр в интервью "РБК".Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.

https://ria.ru/20230225/truby-1854250563.html

германия

россия

балтийское море

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политика, германия, россия, балтийское море, северный поток, северный поток — 2