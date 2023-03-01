https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855009783.html

Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая

Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая - РИА Новости, 01.03.2023

Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая

Если Китай будет сильным, будет сильной и будет развиваться и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:30

2023-03-01T07:30

2023-03-01T07:31

в мире

китай

александр лукашенко

белоруссия

пекин

ли кэцян

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Если Китай будет сильным, будет сильной и будет развиваться и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. Лукашенко отметил, что Минск внимательно наблюдал за XX съездом КПК. "Поздравляем вас со спокойным, вдумчивым движением вперед. Вы идете своим путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР. Это полностью соответствует духу и характеру китайского народа", - подчеркнул он. Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на следующий день после его завершения состоялся первый пленум Центрального комитета КПК 20-го созыва, на котором Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. В своей первой после переизбрания речи он заявил, что Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства и продолжит осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.

https://ria.ru/20230227/promyshlennost-1854730231.html

китай

белоруссия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, александр лукашенко, белоруссия, пекин, ли кэцян, си цзиньпин