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Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая - РИА Новости, 01.03.2023
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07:30 01.03.2023 (обновлено: 07:31 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855009783.html
Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая
Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая - РИА Новости, 01.03.2023
Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая
Если Китай будет сильным, будет сильной и будет развиваться и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:30
2023-03-01T07:31
в мире
китай
александр лукашенко
белоруссия
пекин
ли кэцян
си цзиньпин
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Если Китай будет сильным, будет сильной и будет развиваться и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. Лукашенко отметил, что Минск внимательно наблюдал за XX съездом КПК. "Поздравляем вас со спокойным, вдумчивым движением вперед. Вы идете своим путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР. Это полностью соответствует духу и характеру китайского народа", - подчеркнул он. Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на следующий день после его завершения состоялся первый пленум Центрального комитета КПК 20-го созыва, на котором Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. В своей первой после переизбрания речи он заявил, что Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства и продолжит осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.
https://ria.ru/20230227/promyshlennost-1854730231.html
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в мире, китай, александр лукашенко, белоруссия, пекин, ли кэцян, си цзиньпин
В мире, Китай, Александр Лукашенко, Белоруссия, Пекин, Ли Кэцян, Си Цзиньпин
Лукашенко увязал развитие Белоруссии с силой Китая

"Белта": Лукашенко заявил, что развитие Белоруссии зависит от силы Китая

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Если Китай будет сильным, будет сильной и будет развиваться и Белоруссия, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине.
«
"Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай - будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь", - цитирует белорусского лидера агентство Белта.
Лукашенко отметил, что Минск внимательно наблюдал за XX съездом КПК.
"Поздравляем вас со спокойным, вдумчивым движением вперед. Вы идете своим путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкие укусы, которые то слева, то справа направлены против КНР. Это полностью соответствует духу и характеру китайского народа", - подчеркнул он.
Съезд КПК проходил в Пекине 16-22 октября, на следующий день после его завершения состоялся первый пленум Центрального комитета КПК 20-го созыва, на котором Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. В своей первой после переизбрания речи он заявил, что Китай вступает на новый путь строительства современного социалистического государства и продолжит осуществлять модернизацию с китайской спецификой, чтобы добиться великого возрождения китайской нации.
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В миреКитайАлександр ЛукашенкоБелоруссияПекинЛи КэцянСи Цзиньпин
 
 
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