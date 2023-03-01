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От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог - РИА Новости, 01.03.2023
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03:11 01.03.2023 (обновлено: 05:19 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html
От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог
От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог - РИА Новости, 01.03.2023
От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог
Можно с уверенностью сказать, что от стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, однако точный срок пока... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:11
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алексей кокорин
лондон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Можно с уверенностью сказать, что от стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, однако точный срок пока назвать сложно, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Ранее в научном журнале Nature ученые опубликовали статью, в которой говорится, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют "ледником Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра. "Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг – ред.) отколется, но мы не знаем, когда", - сказал Кокорин. В конце января прошлого года огромный айсберг (1550 квадратных километров) размером с Лондон откололся от шельфового ледника Брант. Данный случай стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.Климатолог подчеркнул, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходим переход на безуглеродную энергетику.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/lednik-1847104867.html
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html
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алексей кокорин, лондон, россия
Алексей Кокорин, Лондон, Россия
От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог

Климатолог Кокорин: от разрушающегося "ледника Судного дня" в Антарктиде отколется айсберг

© Фото : David Holland, NYU and NYU Abu DhabiЛедник Туэйтса
Ледник Туэйтса - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : David Holland, NYU and NYU Abu Dhabi
Ледник Туэйтса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Можно с уверенностью сказать, что от стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, однако точный срок пока назвать сложно, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее в научном журнале Nature ученые опубликовали статью, в которой говорится, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют "ледником Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.
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От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Большой Лондон
24 января, 15:37
"Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг – ред.) отколется, но мы не знаем, когда", - сказал Кокорин.
В конце января прошлого года огромный айсберг (1550 квадратных километров) размером с Лондон откололся от шельфового ледника Брант. Данный случай стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.
Климатолог подчеркнул, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходим переход на безуглеродную энергетику.
В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
Айсберг A-74 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
27 января, 16:31
 
Алексей КокоринЛондонРоссия
 
 
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