https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html

От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог

От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог - РИА Новости, 01.03.2023

От "ледника Судного дня" отколется айсберг, предупредил климатолог

Можно с уверенностью сказать, что от стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, однако точный срок пока... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:11

2023-03-01T03:11

2023-03-01T05:19

алексей кокорин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Можно с уверенностью сказать, что от стремительно разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде однажды отколется айсберг, однако точный срок пока назвать сложно, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.Ранее в научном журнале Nature ученые опубликовали статью, в которой говорится, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который в СМИ называют "ледником Судного дня", стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра. "Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг – ред.) отколется, но мы не знаем, когда", - сказал Кокорин. В конце января прошлого года огромный айсберг (1550 квадратных километров) размером с Лондон откололся от шельфового ледника Брант. Данный случай стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой части континента за последние два года.Климатолог подчеркнул, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходим переход на безуглеродную энергетику.В рамках глобальной климатической повестки большинство стран приняли программы по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов (углекислого газа, метана и других) и их поглощением как с помощью технологических решений (ВИЭ, электрификация транспорта, CCUS в промышленности, водород), так и с помощью природных экосистем (в первую очередь лесов). Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20230124/lednik-1847104867.html

https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html

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алексей кокорин, лондон, россия