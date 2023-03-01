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В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине - РИА Новости, 01.03.2023
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине
Директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:39
2023-03-01T15:39
2023-03-01T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
китай
цены на нефть
пекин
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву Бинбин ответил на критику китайского плана по урегулированию конфликта на Украине со стороны европейских политиков. Ранее ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, заявила, что в Еврокомиссии изучат "мирные принципы, которыми поделился Китай, но в контексте его тесного партнерства с Россией". "Людям нужно вернуться к общим принципам, потому что различия в понимании того, какими эти принципы должны быть и как их интерпретировать, создают наибольшие проблемы", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай". Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html
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В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине
Эксперт из Китая Ву Бинбин ответил на критику ЕС мирного плана Пекина по Украине