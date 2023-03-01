Рейтинг@Mail.ru
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kritika-1855140278.html
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине - РИА Новости, 01.03.2023
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине
Директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:39
2023-03-01T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
китай
цены на нефть
пекин
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву Бинбин ответил на критику китайского плана по урегулированию конфликта на Украине со стороны европейских политиков. Ранее ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, заявила, что в Еврокомиссии изучат "мирные принципы, которыми поделился Китай, но в контексте его тесного партнерства с Россией". "Людям нужно вернуться к общим принципам, потому что различия в понимании того, какими эти принципы должны быть и как их интерпретировать, создают наибольшие проблемы", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай". Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854111285.html
китай
пекин
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, цены на нефть, пекин, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, пекинский университет, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Цены на нефть, Пекин, Украина, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Пекинский университет, Еврокомиссия
В Китае ответили на критику ЕС мирного плана по Украине

Эксперт из Китая Ву Бинбин ответил на критику ЕС мирного плана Пекина по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Директор Института арабских и исламских исследований, старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований Пекинского Университета Ву Бинбин ответил на критику китайского плана по урегулированию конфликта на Украине со стороны европейских политиков.
Ранее ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, заявила, что в Еврокомиссии изучат "мирные принципы, которыми поделился Китай, но в контексте его тесного партнерства с Россией".
"Людям нужно вернуться к общим принципам, потому что различия в понимании того, какими эти принципы должны быть и как их интерпретировать, создают наибольшие проблемы", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай".
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Генсек НАТО прокомментировал мирный план Китая по Украине
24 февраля, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайЦены на нефтьПекинУкраинаЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенПекинский университетЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала