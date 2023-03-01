https://ria.ru/20230301/koty-1855153501.html

Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске

Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске - РИА Новости, 01.03.2023

Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске

Администрация Зеленоградска Калининградской области передала для эрмитажных котов копию одной из достопримечательностей города — "Дома с драконами", сообщил... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:23

2023-03-01T16:23

2023-03-01T17:19

хорошие новости

зеленоградск

санкт-петербург

голландия

михаил пиотровский

петр i

елизавета петровна (императрица)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Администрация Зеленоградска Калининградской области передала для эрмитажных котов копию одной из достопримечательностей города — "Дома с драконами", сообщил корреспондент РИА Новости."Этот дом для наших кошек. У нас в Эрмитаже много разных программ. <...> Наша программа с кошками — это вариант и развитие наших программ инклюзии, и, может быть, одна из самых удачно развивающихся программ. <...> Огромное спасибо за подарок. Дом изумительный. Теперь придется составлять регламент, кто здесь будет жить, кто будет прописан, а также кто будет чистить и ремонтировать его", — сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации Зеленоградска Светлана Алексина отметила, что ее город и Санкт-Петербург связывает любовь и бережное отношение к кошкам.По ее словам, "Дом с драконами" получил свое название благодаря рисунку, который расположен на деревянном фасаде. Его восстановили в рамках муниципальной программы. "И у него есть историческая особенность — здесь жил сапожник, у которого, возможно, заказывал обувь Гофман, и дальше уже писал свои известные сказки", — добавила Алексина.Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен отметила, что домик удобный и комфортный. "Коты благодарны и счастливы. Они будут жить в этом доме, потому что он продуман, чтобы они могли входить и выходить. В нем можно легко убирать", — сказала она.

https://ria.ru/20230301/mostik-1855073388.html

https://ria.ru/20220202/cats-1770693530.html

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Дом для котов Эрмитажа Эрмитажным котам во всемирный день кошек (отмечается сегодня) подарили домик. Подарок - точная копия Дома с драконами, который находится в Зеленоградске (Калининградская область), его передала администрация города. 2023-03-01T16:23 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

зеленоградск, санкт-петербург, голландия, михаил пиотровский, петр i, елизавета петровна (императрица)