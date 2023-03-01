https://ria.ru/20230301/koty-1855153501.html
Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске
Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске - РИА Новости, 01.03.2023
Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске
Администрация Зеленоградска Калининградской области передала для эрмитажных котов копию одной из достопримечательностей города — "Дома с драконами", сообщил... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:23
2023-03-01T16:23
2023-03-01T17:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Администрация Зеленоградска Калининградской области передала для эрмитажных котов копию одной из достопримечательностей города — "Дома с драконами", сообщил корреспондент РИА Новости."Этот дом для наших кошек. У нас в Эрмитаже много разных программ. <...> Наша программа с кошками — это вариант и развитие наших программ инклюзии, и, может быть, одна из самых удачно развивающихся программ. <...> Огромное спасибо за подарок. Дом изумительный. Теперь придется составлять регламент, кто здесь будет жить, кто будет прописан, а также кто будет чистить и ремонтировать его", — сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации Зеленоградска Светлана Алексина отметила, что ее город и Санкт-Петербург связывает любовь и бережное отношение к кошкам.По ее словам, "Дом с драконами" получил свое название благодаря рисунку, который расположен на деревянном фасаде. Его восстановили в рамках муниципальной программы. "И у него есть историческая особенность — здесь жил сапожник, у которого, возможно, заказывал обувь Гофман, и дальше уже писал свои известные сказки", — добавила Алексина.Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен отметила, что домик удобный и комфортный. "Коты благодарны и счастливы. Они будут жить в этом доме, потому что он продуман, чтобы они могли входить и выходить. В нем можно легко убирать", — сказала она.
https://ria.ru/20230301/mostik-1855073388.html
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Дом для котов Эрмитажа
Эрмитажным котам во всемирный день кошек (отмечается сегодня) подарили домик. Подарок - точная копия Дома с драконами, который находится в Зеленоградске (Калининградская область), его передала администрация города.
2023-03-01T16:23
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зеленоградск, санкт-петербург, голландия, михаил пиотровский, петр i, елизавета петровна (императрица)
Хорошие новости, Зеленоградск, Санкт-Петербург, Голландия, Михаил Пиотровский, Петр I, Елизавета Петровна (императрица)
Эрмитажным котам подарили копию "Дома с драконами" в Зеленоградске
Администрация города Зеленоградска передала для котов Эрмитажа копию "Дома с драконами"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Администрация Зеленоградска Калининградской области передала для эрмитажных котов копию одной из достопримечательностей города — "Дома с драконами", сообщил корреспондент РИА Новости.
"Этот дом для наших кошек. У нас в Эрмитаже много разных программ. <...> Наша программа с кошками — это вариант и развитие наших программ инклюзии, и, может быть, одна из самых удачно развивающихся программ. <...> Огромное спасибо за подарок. Дом изумительный. Теперь придется составлять регламент, кто здесь будет жить, кто будет прописан, а также кто будет чистить и ремонтировать его", — сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский
.
Начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации Зеленоградска Светлана Алексина отметила, что ее город и Санкт-Петербург
связывает любовь и бережное отношение к кошкам.
«
"Сегодня Зеленоградск преподносит такой подарок эрмитажным котикам. Надеюсь, что котики оценят и будут с удовольствием здесь жить. Возможно, это станет доброй традицией для других городов-партнеров проекта "Серебряное ожерелье" — дарить такие домики, которые являются копиями исторических зданий", — сказала она.
По ее словам, "Дом с драконами" получил свое название благодаря рисунку, который расположен на деревянном фасаде. Его восстановили в рамках муниципальной программы.
"И у него есть историческая особенность — здесь жил сапожник, у которого, возможно, заказывал обувь Гофман, и дальше уже писал свои известные сказки", — добавила Алексина.
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Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен отметила, что домик удобный и комфортный.
"Коты благодарны и счастливы. Они будут жить в этом доме, потому что он продуман, чтобы они могли входить и выходить. В нем можно легко убирать", — сказала она.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце питомца, привезенного из Голландии. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традицию держать котов для защиты от грызунов нарушили лишь в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной счет животных пошел на десятки, а в музее организовали специальную службу по уходу за этими "сотрудниками". Сейчас в музейных подвалах живут около 50-60 питомцев.
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