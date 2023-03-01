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Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ - РИА Новости, 01.03.2023
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Ленинградская область
 
16:42 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kompleks-1855163877.html
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ - РИА Новости, 01.03.2023
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ
Под Гатчиной готовится площадка для мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который станет самым РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:42
2023-03-01T16:42
ленинградская область
гатчина
россия
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 01 мар — РИА Новости. Под Гатчиной готовится площадка для мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который станет самым высоким в России - его высота составит 47 метров, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время своей рабочей поездки в Гатчинский район.Глава региона осмотрел площадку, где уже начались работы, предваряющие установку мемориала, и обсудил ход строительства комплекса.Как напомнили в пресс-службе областной администрации, с инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Мемориал будет создан в Гатчинском районе Ленинградской области ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей."По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса, организованного Российским военно-историческим обществом, была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. В основе мемориала – 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми", - добавили в пресс-службе уточнив, что в 2022 году проект одобрили члены Российской академии художеств и поддержали ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей.
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гатчина, россия, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Гатчина, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко

Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ

© Фото : Правительство Ленинградской областиПод Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 01 мар — РИА Новости. Под Гатчиной готовится площадка для мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который станет самым высоким в России - его высота составит 47 метров, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время своей рабочей поездки в Гатчинский район.
Глава региона осмотрел площадку, где уже начались работы, предваряющие установку мемориала, и обсудил ход строительства комплекса.
«
"Сейчас для нас главное — это сроки, потому что мемориал станет главной площадкой, где в 2024 году будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и победы в Ленинградской битве", - отметил Дрозденко.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, с инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Мемориал будет создан в Гатчинском районе Ленинградской области ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.
"По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса, организованного Российским военно-историческим обществом, была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. В основе мемориала – 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми", - добавили в пресс-службе уточнив, что в 2022 году проект одобрили члены Российской академии художеств и поддержали ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей.
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Ленинградская областьГатчинаРоссияЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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