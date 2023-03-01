Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 01 мар — РИА Новости. Под Гатчиной готовится площадка для мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который станет самым высоким в России - его высота составит 47 метров, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время своей рабочей поездки в Гатчинский район.
Глава региона осмотрел площадку, где уже начались работы, предваряющие установку мемориала, и обсудил ход строительства комплекса.
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"Сейчас для нас главное — это сроки, потому что мемориал станет главной площадкой, где в 2024 году будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и победы в Ленинградской битве", - отметил Дрозденко.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, с инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Мемориал будет создан в Гатчинском районе Ленинградской области ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.
"По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса, организованного Российским военно-историческим обществом, была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. В основе мемориала – 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми", - добавили в пресс-службе уточнив, что в 2022 году проект одобрили члены Российской академии художеств и поддержали ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей.