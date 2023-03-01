https://ria.ru/20230301/kompleks-1855163877.html

Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ

Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ - РИА Новости, 01.03.2023

Под Гатчиной построят мемориальный комплекс жертвам ВОВ

Под Гатчиной готовится площадка для мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который станет самым РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:42

2023-03-01T16:42

2023-03-01T16:42

ленинградская область

гатчина

россия

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855161661_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_7881106ef37bde6e1b789355d725486d.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 01 мар — РИА Новости. Под Гатчиной готовится площадка для мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, который станет самым высоким в России - его высота составит 47 метров, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время своей рабочей поездки в Гатчинский район.Глава региона осмотрел площадку, где уже начались работы, предваряющие установку мемориала, и обсудил ход строительства комплекса.Как напомнили в пресс-службе областной администрации, с инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Мемориал будет создан в Гатчинском районе Ленинградской области ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей."По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориального комплекса, организованного Российским военно-историческим обществом, была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. В основе мемориала – 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми", - добавили в пресс-службе уточнив, что в 2022 году проект одобрили члены Российской академии художеств и поддержали ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей.

https://ria.ru/20230221/otryady-1853321695.html

гатчина

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гатчина, россия, ленинградская область, александр дрозденко