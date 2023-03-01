https://ria.ru/20230301/kino-1855120335.html
Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков
Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков - РИА Новости, 01.03.2023
Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков
Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал 124 тысячи дизлайков менее чем за сутки с премьеры. Положительных оценок в несколько раз меньше — 24 тысячи. Видео... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:08
2023-03-01T15:08
2023-03-01T15:08
культура
новости культуры
кино и сериалы
мила йовович
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал 124 тысячи дизлайков менее чем за сутки с премьеры. Положительных оценок в несколько раз меньше — 24 тысячи. Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Studios. В основе сценария — культовая произведения Джеймс Мэтью Барри о Питере Пене. Врага Питера Пена — капитана Крюка — в фильме сыграл Джуд Лоу. Роль Венди досталась дочери Милы Йовович — Эвер Андерсон. Образ феи Динь-Динь воплотила Яре Шахиди. Роль Пена исполнил Александр Молони. Премьера ленты состоится на Disney+ 28 апреля.Фильмы и сериалы Walt Disney Company убрали из российских сервисов в связи с окончанием срока действия договора, подтвердили РИА Новости на днях в одном из онлайн-кинотеатров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, мила йовович
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Мила Йовович
Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков
Трейлер "Питера Пена и Венди" с Джудом Лоу собрал 124 тысячи дизлайков
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал 124 тысячи дизлайков менее чем за сутки с премьеры. Положительных оценок в несколько раз меньше — 24 тысячи. Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Studios.
В основе сценария — культовая произведения Джеймс Мэтью Барри о Питере Пене.
Врага Питера Пена — капитана Крюка — в фильме сыграл Джуд Лоу. Роль Венди досталась дочери Милы Йовович — Эвер Андерсон. Образ феи Динь-Динь воплотила Яре Шахиди. Роль Пена исполнил Александр Молони.
Премьера ленты состоится на Disney+ 28 апреля.
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РИА Новости на днях в одном из онлайн-кинотеатров.
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