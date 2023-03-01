https://ria.ru/20230301/kino-1855120335.html

Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков

Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков - РИА Новости, 01.03.2023

Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал более ста тысяч дизлайков

Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал 124 тысячи дизлайков менее чем за сутки с премьеры. Положительных оценок в несколько раз меньше — 24 тысячи. Видео... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:08

2023-03-01T15:08

2023-03-01T15:08

культура

новости культуры

кино и сериалы

мила йовович

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Трейлер "Питера Пена и Венди" собрал 124 тысячи дизлайков менее чем за сутки с премьеры. Положительных оценок в несколько раз меньше — 24 тысячи. Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Studios. В основе сценария — культовая произведения Джеймс Мэтью Барри о Питере Пене. Врага Питера Пена — капитана Крюка — в фильме сыграл Джуд Лоу. Роль Венди досталась дочери Милы Йовович — Эвер Андерсон. Образ феи Динь-Динь воплотила Яре Шахиди. Роль Пена исполнил Александр Молони. Премьера ленты состоится на Disney+ 28 апреля.Фильмы и сериалы Walt Disney Company убрали из российских сервисов в связи с окончанием срока действия договора, подтвердили РИА Новости на днях в одном из онлайн-кинотеатров.

https://ria.ru/20230126/potter-1847663277.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, мила йовович