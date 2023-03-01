https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855110174.html

Казахстан планирует поставить по "Дружбе" 20 тысяч тонн нефти в Германию

Казахстан планирует поставить по "Дружбе" 20 тысяч тонн нефти в Германию - РИА Новости, 01.03.2023

Казахстан планирует поставить по "Дружбе" 20 тысяч тонн нефти в Германию

Казахстан планирует в марте поставить 20 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении Германии по системе нефтепроводов "Транснефти", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:06

2023-03-01T14:06

2023-03-01T14:06

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экономика

германия

казахстан

транснефть

казтрансойл

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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан планирует в марте поставить 20 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении Германии по системе нефтепроводов "Транснефти", сообщила пресс-служба национальной компании "Казтрансойл". В понедельник компания сообщила, что сдала первую партию нефти в объеме 20 тысяч тонн в систему "Транснефти" для поставки в Германию. "Транснефть" в конце декабря сообщала, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Уточнялось, что 300 тысяч тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале. Изначально Казахстан планировал направить первые 20 тысяч тонн нефти в январе, но сроки сдвигались. "В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Казтрансойл" в марте планирует осуществить транспортировку 20 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении "Казтрансойла". Кроме того, компания "подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тысяч тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в первом квартале 2023 года, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний". Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" прекращена, сообщили РИА Новости в понедельник в "Транснефти". В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854884903.html

https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия, казахстан, транснефть, казтрансойл