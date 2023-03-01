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В Кремле рассказали о развитии двусторонних отношений с Казахстаном - РИА Новости, 01.03.2023
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13:41 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855102792.html
В Кремле рассказали о развитии двусторонних отношений с Казахстаном
В Кремле рассказали о развитии двусторонних отношений с Казахстаном - РИА Новости, 01.03.2023
В Кремле рассказали о развитии двусторонних отношений с Казахстаном
Россия дорожит отношениями с Казахстаном, страны объединяют многоформатные двусторонние связи и участие в совместных интеграционных проектах, динамика развития... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:41
2023-03-01T13:41
цены на нефть
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казахстан
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Казахстаном, страны объединяют многоформатные двусторонние связи и участие в совместных интеграционных проектах, динамика развития этих связей очень положительная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы дорожим нашими отношениями, нас объединяют и двусторонние связи весьма и весьма многоформатные. Нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах. Мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей", - сказал Песков журналистам. Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, договорившись углублять сотрудничество двух стран в таких сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.
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цены на нефть, россия, казахстан, сша, дмитрий песков, энтони блинкен, касым-жомарт токаев
Цены на нефть, Россия, Казахстан, США, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен, Касым-Жомарт Токаев
В Кремле рассказали о развитии двусторонних отношений с Казахстаном

Песков отметил положительную динамику в развитии двусторонних отношений с Казахстаном

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаги Казахстана и России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия дорожит отношениями с Казахстаном, страны объединяют многоформатные двусторонние связи и участие в совместных интеграционных проектах, динамика развития этих связей очень положительная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы дорожим нашими отношениями, нас объединяют и двусторонние связи весьма и весьма многоформатные. Нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах. Мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, договорившись углублять сотрудничество двух стран в таких сферах, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.
Астана - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Цены на нефтьРоссияКазахстанСШАДмитрий ПесковЭнтони БлинкенКасым-Жомарт Токаев
 
 
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