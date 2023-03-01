Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 01.03.2023 (обновлено: 11:41 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855015565.html
В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические
В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические - РИА Новости, 01.03.2023
В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические
Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, получивших названия в советское время. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:36
2023-03-01T11:41
в мире
казахстан
западно-казахстанская область
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833006165_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_36c4b45ecf7383c6a94302a8a87cc881.jpg
АСТАНА, 1 мар — РИА Новости. Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, получивших названия в советское время. Улытауская — одна из трех областей, созданных в Казахстане в 2022 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В этом сакральном для казахов регионе в прошлом проходили важные народные собрания, там же располагались ханские ставки. Абдыгалиулы выступил с таким предложением на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган. Видеофрагмент его выступления опубликовал портал Tengrinews.kz. По его мнению, регионы следует назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.Так, Западно-Казахстанскую область нужно переименовать в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Павлодарскую — в область Баянауыл, продолжил Абдыгалиулы.Такое решение могло бы вдохновить всех жителей страны, заключил он.
https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html
https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html
казахстан
западно-казахстанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833006165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e54a0b22dcee1336064f6e8d79927689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, западно-казахстанская область, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Западно-Казахстанская область, Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические

Глава региона в Казахстане предложил сменить советские названия областей на исторические

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане
Люди гуляют у монумента Астана-Байтерек на бульваре Нуржол в Астане - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 1 мар — РИА Новости. Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, получивших названия в советское время.
Улытауская — одна из трех областей, созданных в Казахстане в 2022 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В этом сакральном для казахов регионе в прошлом проходили важные народные собрания, там же располагались ханские ставки.
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Казахстан поддержал позицию Китая по Украине
25 февраля, 07:53
Абдыгалиулы выступил с таким предложением на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган. Видеофрагмент его выступления опубликовал портал Tengrinews.kz.
«
"Когда область создавалась, были предложения назвать ее Центрально-Казахстанской областью. Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать ее областью Улытау. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить, потому что с советского периода существовала традиция давать областям административные названия. К сожалению, до сих пор есть такие области", — сказал чиновник.
По его мнению, регионы следует назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.
Так, Западно-Казахстанскую область нужно переименовать в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Павлодарскую — в область Баянауыл, продолжил Абдыгалиулы.
Такое решение могло бы вдохновить всех жителей страны, заключил он.
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России
27 февраля, 11:46
 
В миреКазахстанЗападно-Казахстанская областьКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала