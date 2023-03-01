В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические
Глава региона в Казахстане предложил сменить советские названия областей на исторические
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане
Люди гуляют у монумента "Астана-Байтерек" на бульваре Нуржол в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 1 мар — РИА Новости. Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, получивших названия в советское время.
Улытауская — одна из трех областей, созданных в Казахстане в 2022 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В этом сакральном для казахов регионе в прошлом проходили важные народные собрания, там же располагались ханские ставки.
Абдыгалиулы выступил с таким предложением на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган. Видеофрагмент его выступления опубликовал портал Tengrinews.kz.
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"Когда область создавалась, были предложения назвать ее Центрально-Казахстанской областью. Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать ее областью Улытау. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие. Эту тенденцию нам обязательно нужно продолжить, потому что с советского периода существовала традиция давать областям административные названия. К сожалению, до сих пор есть такие области", — сказал чиновник.
По его мнению, регионы следует назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.
Так, Западно-Казахстанскую область нужно переименовать в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Павлодарскую — в область Баянауыл, продолжил Абдыгалиулы.
Такое решение могло бы вдохновить всех жителей страны, заключил он.