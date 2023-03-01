https://ria.ru/20230301/kazakhstan-1855015565.html

В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические

В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические - РИА Новости, 01.03.2023

В Казахстане предложили сменить советские названия областей на исторические

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, получивших названия в советское время. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:36

2023-03-01T08:36

2023-03-01T11:41

в мире

казахстан

западно-казахстанская область

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833006165_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_36c4b45ecf7383c6a94302a8a87cc881.jpg

АСТАНА, 1 мар — РИА Новости. Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, получивших названия в советское время. Улытауская — одна из трех областей, созданных в Казахстане в 2022 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В этом сакральном для казахов регионе в прошлом проходили важные народные собрания, там же располагались ханские ставки. Абдыгалиулы выступил с таким предложением на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган. Видеофрагмент его выступления опубликовал портал Tengrinews.kz. По его мнению, регионы следует назвать в честь священных земель с тысячелетней историей.Так, Западно-Казахстанскую область нужно переименовать в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Павлодарскую — в область Баянауыл, продолжил Абдыгалиулы.Такое решение могло бы вдохновить всех жителей страны, заключил он.

https://ria.ru/20230225/kazakhstan-1854229254.html

https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html

казахстан

западно-казахстанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, западно-казахстанская область, касым-жомарт токаев