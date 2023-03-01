https://ria.ru/20230301/gosduma-1855035776.html

"Новые люди" заявили о желании удвоить число мандатов в следующей Госдуме

"Новые люди" заявили о желании удвоить число мандатов в следующей Госдуме - РИА Новости, 01.03.2023

"Новые люди" заявили о желании удвоить число мандатов в следующей Госдуме

"Новые люди" планируют удвоить количество мандатов на выборах в Госдуму следующего созыва в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости лидер партии Алексей... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:24

2023-03-01T10:24

2023-03-01T10:34

политика

москва

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

партия "новые люди"

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Новые люди" планируют удвоить количество мандатов на выборах в Госдуму следующего созыва в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости лидер партии Алексей Нечаев. Предвыборная конференция пройдет в Москве в среду в день трехлетия с момента создания партии. "На выборах в Госдуму за "Новых людей" проголосовало 3 миллиона человек. В Государственной Думе сейчас 15 наших депутатов. Но видим, что 15 - это мало, чтобы отстаивать интересы наших избирателей. Нужно войти во все комитеты. Так что на думских выборах-2026 придётся удвоить результат", - заявил политик, говоря о планах партии на следующие думские выборы. Выборы в Госдуму прошли в сентябре 2021 года. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Думу получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. ЦИК признал выборы состоявшимися. Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, партия "новые люди", россия