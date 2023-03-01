https://ria.ru/20230301/gaz-1855121556.html
В Волгограде эвакуировали дом и детский сад из-за утечки газа
В Волгограде эвакуировали дом и детский сад из-за утечки газа - РИА Новости, 01.03.2023
В Волгограде эвакуировали дом и детский сад из-за утечки газа
Жильцов пятиэтажного дома в Волгограде и воспитанников детского сада, расположенного в нем, эвакуировали из-за утечки газа, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:41
2023-03-01T14:41
2023-03-01T14:41
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россия
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ВОЛГОГРАД, 1 мар – РИА Новости. Жильцов пятиэтажного дома в Волгограде и воспитанников детского сада, расположенного в нем, эвакуировали из-за утечки газа, сообщили РИА Новости в мэрии. Как неофициально уточнили агентству в экстренных службах города, в среду утром жильцы дома №22 по улице Кузнецова в Волгограде почувствовали запах газа, к дому выехали сотрудники газовой компании, которые сейчас определяют место утечки. "Из дома эвакуированы жильцы, а также воспитанники и сотрудники детского сада, который расположен в этом доме. Детей разместили в близлежащей школе, их сейчас забирают родители", - сообщили РИА Новости в мэрии, не уточнив число эвакуированных.
https://ria.ru/20230228/pech-1854803395.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, происшествия, россия
Волгоград, Происшествия, Россия
В Волгограде эвакуировали дом и детский сад из-за утечки газа
В Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажного дома и детский сад из-за утечки газа
ВОЛГОГРАД, 1 мар – РИА Новости. Жильцов пятиэтажного дома в Волгограде и воспитанников детского сада, расположенного в нем, эвакуировали из-за утечки газа, сообщили РИА Новости в мэрии.
Как неофициально уточнили агентству в экстренных службах города, в среду утром жильцы дома №22 по улице Кузнецова в Волгограде почувствовали запах газа, к дому выехали сотрудники газовой компании, которые сейчас определяют место утечки.
"Из дома эвакуированы жильцы, а также воспитанники и сотрудники детского сада, который расположен в этом доме. Детей разместили в близлежащей школе, их сейчас забирают родители", - сообщили РИА Новости в мэрии, не уточнив число эвакуированных.
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