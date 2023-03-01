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Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг - РИА Новости, 01.03.2023
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15:39 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/flag-1855140469.html
Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг
Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг - РИА Новости, 01.03.2023
Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг
Флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы, стендов было много, но обсуждают только Украину, а про воспитание иностранных... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:39
2023-03-01T15:39
рудн
образование - общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы, стендов было много, но обсуждают только Украину, а про воспитание иностранных студентов и погружение в русскую культуру не говорят, сообщил РИА Новости источник в вузе. "В РУДН постоянно проходят выставки культуры разных стран. В этот понедельник, например, открылась неделя культуры студентов из стран Европы. Там было представлено много стран – и Греция, и Молдавия, и Кипр. А авторы всяких каналов обсуждают только стенд ребят из Украины. &lt;...&gt; Воспитывать русскую культуру надо правильно, а не через разжигание розни", - сказал собеседник агентства. По его мнению, лучше бы авторы телеграм-каналов рассказали, как в вузе на прошлой неделе отмечали Масленицу – "каждый день блинами угощали и в русские игры с иностранцами играли, прибауткам учили и частушки пели". Ранее появилась информация, что в главном корпусе РУДН напротив поздравления с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что в вузе решением главы министерства Валерия Фалькова будет проведена служебная проверка, по результатам которой виновные понесут наказание. Пресс-служба вуза отказалась от официальных комментариев, а также отказалась комментировать грядущую проверку министерства.
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рудн, образование - общество
РУДН, Образование - Общество
Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг

Флаг Украины вывесили в РУДН в рамках недели культуры стран Европы

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
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Здание РУДН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы, стендов было много, но обсуждают только Украину, а про воспитание иностранных студентов и погружение в русскую культуру не говорят, сообщил РИА Новости источник в вузе.
"В РУДН постоянно проходят выставки культуры разных стран. В этот понедельник, например, открылась неделя культуры студентов из стран Европы. Там было представлено много стран – и Греция, и Молдавия, и Кипр. А авторы всяких каналов обсуждают только стенд ребят из Украины. <...> Воспитывать русскую культуру надо правильно, а не через разжигание розни", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, лучше бы авторы телеграм-каналов рассказали, как в вузе на прошлой неделе отмечали Масленицу – "каждый день блинами угощали и в русские игры с иностранцами играли, прибауткам учили и частушки пели".
Ранее появилась информация, что в главном корпусе РУДН напротив поздравления с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что в вузе решением главы министерства Валерия Фалькова будет проведена служебная проверка, по результатам которой виновные понесут наказание.
Пресс-служба вуза отказалась от официальных комментариев, а также отказалась комментировать грядущую проверку министерства.
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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