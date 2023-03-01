https://ria.ru/20230301/flag-1855140469.html

Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг

Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг - РИА Новости, 01.03.2023

Источник рассказал, зачем в РУДН вывесили украинский флаг

Флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы, стендов было много, но обсуждают только Украину, а про воспитание иностранных... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:39

2023-03-01T15:39

2023-03-01T15:39

рудн

образование - общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы, стендов было много, но обсуждают только Украину, а про воспитание иностранных студентов и погружение в русскую культуру не говорят, сообщил РИА Новости источник в вузе. "В РУДН постоянно проходят выставки культуры разных стран. В этот понедельник, например, открылась неделя культуры студентов из стран Европы. Там было представлено много стран – и Греция, и Молдавия, и Кипр. А авторы всяких каналов обсуждают только стенд ребят из Украины. <...> Воспитывать русскую культуру надо правильно, а не через разжигание розни", - сказал собеседник агентства. По его мнению, лучше бы авторы телеграм-каналов рассказали, как в вузе на прошлой неделе отмечали Масленицу – "каждый день блинами угощали и в русские игры с иностранцами играли, прибауткам учили и частушки пели". Ранее появилась информация, что в главном корпусе РУДН напротив поздравления с Днем защитника Отечества были вывешены украинские флаги. Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский сообщил РИА Новости, что в вузе решением главы министерства Валерия Фалькова будет проведена служебная проверка, по результатам которой виновные понесут наказание. Пресс-служба вуза отказалась от официальных комментариев, а также отказалась комментировать грядущую проверку министерства.

https://ria.ru/20230301/flag-1855098625.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рудн, образование - общество