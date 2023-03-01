Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/erdogan-1855038185.html
Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос
Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2023
Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:31
2023-03-01T10:31
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey, пишет газета Yeni Şafak. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Он сообщил, что в марте правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий до сих пор не объявила кандидата. В ходе опроса, проведенного 23 февраля - 27 февраля при участии 3 тысяч человек, участникам был задан вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?". "В то время как 49,8 процента участников ответили, что проголосовали бы за президента Эрдогана, наиболее близким к нему именем оказался Кылычдароглу (лидер Народно-республиканской партии Кемал) с 21,7 процента. Яваш (мэр Анкары Мансур) с 9,6 процентами и Имамоглу (мэр Стамбула Экрем) с 6,9 процентами", - пишет издание. Правящая партия справедливости и развития (АК Parti) заняла первое место в партийных предпочтениях респондентов, следует из результатов опроса. Так, 38,5 процента респондентов заявили, что они будут голосовать за правящую партию. Второе место заняла Народно-республиканская партия (CHP) с 22,8 процентами, а третье – Демократическая партия народов (HDP) с 10,5 процентами. Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил, что на фоне серии разрушительных землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года. По данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии. Однако официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил о тенденции к проведению всеобщих выборов в мае, если в ближайшие дни не будет обратного политического консенсуса.
https://ria.ru/20230214/erdogan-1852001280.html
https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853122731.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос

Areda Survey: почти 50 процентов жителей Турции проголосовали бы за Эрдогана на выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey, пишет газета Yeni Şafak.
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Он сообщил, что в марте правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий до сих пор не объявила кандидата.
В ходе опроса, проведенного 23 февраля - 27 февраля при участии 3 тысяч человек, участникам был задан вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?".
"В то время как 49,8 процента участников ответили, что проголосовали бы за президента Эрдогана, наиболее близким к нему именем оказался Кылычдароглу (лидер Народно-республиканской партии Кемал) с 21,7 процента. Яваш (мэр Анкары Мансур) с 9,6 процентами и Имамоглу (мэр Стамбула Экрем) с 6,9 процентами", - пишет издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Эрдоган не пожал руку лидерам оппозиции, сообщили СМИ
14 февраля, 17:41
Правящая партия справедливости и развития (АК Parti) заняла первое место в партийных предпочтениях респондентов, следует из результатов опроса.
Так, 38,5 процента респондентов заявили, что они будут голосовать за правящую партию.
Второе место заняла Народно-республиканская партия (CHP) с 22,8 процентами, а третье – Демократическая партия народов (HDP) с 10,5 процентами.
Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил, что на фоне серии разрушительных землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года. По данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии. Однако официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил о тенденции к проведению всеобщих выборов в мае, если в ближайшие дни не будет обратного политического консенсуса.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил Чавушоглу
20 февраля, 12:18
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала