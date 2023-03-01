https://ria.ru/20230301/erdogan-1855038185.html

Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос

Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2023

Эрдоган лидирует в предвыборной гонке в Турции, показал опрос

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:31

2023-03-01T10:31

2023-03-01T10:31

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган является фаворитом предвыборной гонки, показал опрос исследовательского центра Areda Survey, пишет газета Yeni Şafak. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Он сообщил, что в марте правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий до сих пор не объявила кандидата. В ходе опроса, проведенного 23 февраля - 27 февраля при участии 3 тысяч человек, участникам был задан вопрос "За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?". "В то время как 49,8 процента участников ответили, что проголосовали бы за президента Эрдогана, наиболее близким к нему именем оказался Кылычдароглу (лидер Народно-республиканской партии Кемал) с 21,7 процента. Яваш (мэр Анкары Мансур) с 9,6 процентами и Имамоглу (мэр Стамбула Экрем) с 6,9 процентами", - пишет издание. Правящая партия справедливости и развития (АК Parti) заняла первое место в партийных предпочтениях респондентов, следует из результатов опроса. Так, 38,5 процента респондентов заявили, что они будут голосовать за правящую партию. Второе место заняла Народно-республиканская партия (CHP) с 22,8 процентами, а третье – Демократическая партия народов (HDP) с 10,5 процентами. Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на собственные источники сообщил, что на фоне серии разрушительных землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года. По данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии. Однако официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил о тенденции к проведению всеобщих выборов в мае, если в ближайшие дни не будет обратного политического консенсуса.

https://ria.ru/20230214/erdogan-1852001280.html

https://ria.ru/20230220/sanktsii-1853122731.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган