https://ria.ru/20230301/effekt-1855190867.html

В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в Китай

В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в Китай - РИА Новости, 01.03.2023

В Белоруссии оценили экономический эффект от визита Лукашенко в Китай

Экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР, оценивается более чем в РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:57

2023-03-01T17:57

2023-03-01T18:35

цены на нефть

белоруссия

китай

самарканд

николай снопков

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 1 мар – РИА Новости. Экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР, оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков."Совокупный экономический эффект оценивается где-то в районе 3,56 миллиарда долларов в эквиваленте", - приводит слова Снопкова агентство Белта в среду.При этом он обратил внимание, что эта сумма "не будет в моменте". "Все договоренности и процессы, которые идут, в том числе те, которые были определены в Самарканде (в сентябре 2022 года – ред.), формируют такую общую цифру", - пояснил Снопков.Глава Белоруссии с 28 февраля по 1 марта находится с государственным визитом в КНР. В среду в Пекине прошла встреча Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и Китая в новую эпоху. По информации пресс-службы президента Белоруссии, в их присутствии также был подписан масштабный пакет документов о сотрудничестве стран в разных сферах.По данным агентства Белта, подписано почти два десятка соглашений и меморандумов в сферах инвестиций, финансов, сельского хозяйства, поставок продовольствия, в здравоохранении, строительстве, промышленности, научно-техническом сотрудничестве, спорте, туризме и медиа.

https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855140950.html

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китай

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цены на нефть, белоруссия, китай, самарканд, николай снопков, александр лукашенко, си цзиньпин