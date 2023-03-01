https://ria.ru/20230301/ebeko-1855052358.html

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра - РИА Новости, 01.03.2023

Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Пепловый выброс высотой 2,5 километра зафиксировали в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС РФ по Сахалинской области. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:04

2023-03-01T11:04

2023-03-01T11:04

сахалинская область

курильские острова

эбеко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 2,5 километра зафиксировали в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС РФ по Сахалинской области. "Утром 1 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230208/izverzhenie-1850560962.html

сахалинская область

курильские острова

эбеко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сахалинская область, курильские острова, эбеко