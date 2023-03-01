https://ria.ru/20230301/dobrovoltsy-1855220443.html

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием - РИА Новости, 01.03.2023

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований оружием

Министр обороны Сергей Шойгу дал указания по комплектованию добровольческих формирований, следует из приказа военного ведомства. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T20:30

2023-03-01T20:30

2023-03-01T21:23

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу дал указания по комплектованию добровольческих формирований, следует из приказа военного ведомства.Глава Минобороны утвердил порядок обеспечения бойцов вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.Добровольцы будут снабжаться по тем же нормативам, что и Вооруженные силы. Форму и другое имущество им предоставят воинские части по месту приписки. Контролировать обеспечение добровольцев предстоит командиру формирования.Порядок обеспечения питанием, вещами, а также оказания медицинской помощи изложен в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в личную собственность и должен возвращаться.Медицинскую помощь добровольцам окажут в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. Предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС.Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.

https://ria.ru/20230301/medpomosch-1855141286.html

https://ria.ru/20230221/sotspodderzhka-1853505286.html

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безопасность, сергей шойгу, россия, воздушно-космические силы россии