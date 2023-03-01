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Путин намерен показать Си Цзиньпину работу Большой кольцевой линии метро
Путин намерен показать Си Цзиньпину работу Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 01.03.2023
Путин намерен показать Си Цзиньпину работу Большой кольцевой линии метро
Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен показать Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена председателю КНР Си Цзиньпину. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:30
2023-03-01T13:30
2023-03-01T13:52
си цзиньпин
россия
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владимир путин
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен показать Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена председателю КНР Си Цзиньпину."Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем (БКЛ - ред.) и нашим гостям", - сказал Путин в ходе открытия новой линии.В среду глава государства дал старт движению поездов по БКЛ. Путин отмечал, что по своей протяженности 70-километровая линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, "обогнав и наших друзей в Китае".Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, московский метрополитен
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин, Московский метрополитен
Путин намерен показать Си Цзиньпину работу Большой кольцевой линии метро
Путин сообщил, что при встрече с Си Цзиньпином намерен показать ему работу БКЛ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен показать Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метрополитена председателю КНР Си Цзиньпину.
"Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем (БКЛ - ред.) и нашим гостям", - сказал Путин в ходе открытия новой линии.
В среду глава государства дал старт движению поездов по БКЛ. Путин отмечал, что по своей протяженности 70-километровая линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, "обогнав и наших друзей в Китае".
Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.