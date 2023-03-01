https://ria.ru/20230301/avto-1855193293.html

Италия выступит против запрета продаж авто с ДВС после 2035 года

Италия выступит против запрета продаж авто с ДВС после 2035 года - РИА Новости, 01.03.2023

Италия выступит против запрета продаж авто с ДВС после 2035 года

Италия на встрече послов ЕС 2 марта выступит против запрета на продажу новых машин с двигателями на ископаемом топливе после 2035 года, сообщает министерство... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:06

2023-03-01T18:06

2023-03-01T18:13

в мире

авто

италия

антонио таяни

европарламент

евросоюз

экология

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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Италия на встрече послов ЕС 2 марта выступит против запрета на продажу новых машин с двигателями на ископаемом топливе после 2035 года, сообщает министерство окружающей среды и энергетической безопасности страны. В феврале Европарламент принял законопроект, согласно которому новые пассажирские автомобили в Евросоюзе не должны будут производить выбросов CO2 с 2035 года. Этот законопроект теперь должен принять и Совет ЕС. По сути это означает вытеснение с рынка ЕС новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом - с нулевыми чистым уровнем выбросов, к середине века. Это потребует, в частности, перестройки систем получения и потребления энергии, а также значительных инвестиций. "Италия выскажет позицию против предложения, предусматривающего запрет на производство и продажу автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что Италия разделяет цели декарбонизации, но считает необходимым достижение экологических целей посредством "экономически устойчивого и социально справедливого перехода", чтобы избежать "негативных последствий для страны с точки зрения занятости и производительности". По мнению министерства, выбор в пользу электромобилей не должен становиться единственным способом достижения нулевого уровня выбросов, а успех этого вида транспорта во многом будет зависеть от его доступности. Ранее министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил, что планы Евросоюза отказаться от продажи автомобилей с ДВС являются идеологизированным и близоруким решением. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни также назвал планы ЕС "большой ошибкой". "Я большой сторонник электромобилей, но амбициозные цели должны быть достигнуты на деле, а не только на бумаге", - отметил Таяни. По его словам, Италия выдвинет встречное предложение ограничить сокращение производства машин с ДВС до 90%, что даст промышленности возможность адаптироваться.

https://ria.ru/20230301/lada-1855067098.html

https://ria.ru/20230301/krug-1855147713.html

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в мире, авто, италия, антонио таяни, европарламент, евросоюз, экология