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Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам - РИА Новости, 01.03.2023
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Туризм
 
11:22 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/antigen-1855058169.html
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам - РИА Новости, 01.03.2023
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам
Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:22
2023-03-01T11:22
туризм
новости - туризм
китай
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление размещено посольством КНР в России в социальных сетях. "В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование)", - говорится в сообщении. В соответствии с правилами, пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолет, а затем загрузить результаты теста через мобильное приложение или сайт китайской таможни. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
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новости - туризм, китай, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам

Россиянам, прибывающим в Китай, разрешили вместо ПЦР сдавать тесты на антиген

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление размещено посольством КНР в России в социальных сетях.
"В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование)", - говорится в сообщении.
В соответствии с правилами, пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолет, а затем загрузить результаты теста через мобильное приложение или сайт китайской таможни.
20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
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10:51
 
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