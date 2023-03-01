https://ria.ru/20230301/antigen-1855058169.html

Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам

Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам - РИА Новости, 01.03.2023

Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам

Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:22

2023-03-01T11:22

2023-03-01T11:22

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление размещено посольством КНР в России в социальных сетях. "В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование)", - говорится в сообщении. В соответствии с правилами, пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолет, а затем загрузить результаты теста через мобильное приложение или сайт китайской таможни. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20230301/covid-1855047536.html

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, китай, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса