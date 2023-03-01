https://ria.ru/20230301/antigen-1855058169.html
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам - РИА Новости, 01.03.2023
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам
Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:22
2023-03-01T11:22
2023-03-01T11:22
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление размещено посольством КНР в России в социальных сетях. "В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование)", - говорится в сообщении. В соответствии с правилами, пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолет, а затем загрузить результаты теста через мобильное приложение или сайт китайской таможни. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, китай, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Китай изменил требования к прибывающим в страну россиянам
Россиянам, прибывающим в Китай, разрешили вместо ПЦР сдавать тесты на антиген
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пассажирам, прибывающим из РФ в Китай, с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген. Соответствующее объявление размещено посольством КНР в России в социальных сетях.
"В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование)", - говорится в сообщении.
В соответствии с правилами, пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолет, а затем загрузить результаты теста через мобильное приложение или сайт китайской таможни.
20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
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